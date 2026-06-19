鋼筋價下周估開平低盤

國內鋼筋市場近期買氣轉弱，豐興（2015）、威致、海光和台鋼集團等條鋼廠下周鋼筋盤價以平低盤定調的機會大，市場進入觀察期。業界預期隨著工地工程推進，帶動回補庫存需求，推動新一波買盤。

據了解，以豐興為首的條鋼廠本周相繼以平盤開出鋼筋、廢鋼價格，終結連續數周下跌模式，以豐興盤價為例，鋼筋牌價維持在每公噸1.84萬元、廢鋼收購價持平於每公噸9,700萬元。

業內人士指出，近一周來受全台雨勢影響，工作天數縮減，加上房市觀望氛圍濃，各鋼廠接單「乏善可陳」；至於盤貨方面仍出貨為主。

上游原料方面，國際廢鋼及小鋼胚大致處於盤整格局，主力的美國貨櫃廢鋼約每公噸350美元至353美元區間，其次，日本大船廢鋼報價在380美元以上，變化不大，下周新盤傾向以平低盤定調。