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合庫金股東會／總資產5.38兆創高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
合庫金董事長林衍茂。合庫金／提供
合庫金董事長林衍茂。合庫金／提供

合庫金（5880）昨（18）日召開股東會，董事長林衍茂表示，至去年底合庫金總資產為5.38兆元，續創歷史新高。

而重頭戲為董事改選，十席一般董事中財政部維持六席，董事長林衍茂、董事兼總經理蘇佐政續任，至於持股約10.2%的第二大股東農會維持兩席，信合社維持一席，整體為和諧局面，改選順利落幕。

合庫金董事會適逢換屆改選，財政部提名六席董事包括林衍茂、蘇佐政、中央銀行發行局長鄧延達、農金署長李聰勇、中華郵政副總經理蔡文慶，另給予工會一席。

全國農會提名理事長蕭漢俊、總幹事張永成。信用合作社聯合社提名理事主席麥勝剛續任。合庫銀行工會提名許家豪。經過投票，林衍茂獲得最高權數、蘇佐政獲次高權數當選。下午即召開董事會，依例由最高權數當選者先擔任主席，會中並推選董事長由林衍茂續任。

五席獨立董事亦由財部全拿，包括第一金證券前董事長林漢奇、立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師劉克宜、竑德法律事務所主持律師王翼升，以及臺北大學商學院院長黃啓瑞、兼任教授楊子菡。

蘇佐政做營業報告指出，去年七家子公司全數獲利，其中銀行、資產管理與創投子公司更創歷史新高，表現亮眼。

合庫金 中華郵政 財政部

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