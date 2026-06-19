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華南金股東會／用好成績支撐股價

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
華南金控昨日舉行股東常會。華南金董事長陳芬蘭（中）、副董事長林知延（左）、總經理蕭玉美（右）出席。記者戴玉翔／攝影
華南金控昨日舉行股東常會。華南金董事長陳芬蘭（中）、副董事長林知延（左）、總經理蕭玉美（右）出席。記者戴玉翔／攝影

華南金控（2880）昨（18）日舉行股東常會，董事長陳芬蘭表示，希望能用更好的成績來支撐股價，讓華南金的獲利表現能夠跟各位股東共享。她並指出，依照今年前五月的獲利表現，「（明年股利）應可以期待。」

華南金股東會通過配發每股現金股利1.35元及股票股利0.1元，合計1.45元。華南金獲利表現亮眼，使得昨日股價盤中觸及39.2元創下新高，現場有小股東獻花，表達對華南金經營團隊的高度肯定，並期許華南金股價「短期50元、中期66元、長期88元」。對此，陳芬蘭會後受訪時表示，希望能用更好的成績來支撐股價，讓獲利能跟股東共享。華南金制定五年策略藍圖，公司會按照規劃，滾動式調整公司經營策略。

在股利政策方面，華南金今年股利合計1.45元，是歷來次高，股東也期待明年是否能創新高，陳芬蘭表示，華南金會保持穩健的股息發放政策，其實華南金的配發率也算是中上，會兼顧股東利益跟營運資本需求，來進行股利配發。依照今年前五月的獲利表現，「（明年股利）應可以期待。」

台股交易熱絡，指數頻創新高，帶旺券商獲利，市場關注華南金旗下證券子公司獲利貢獻度提升。她指出，觀察前五月的資料，證券的成長幅度非常大，在集團內的貢獻占比也比往年更高。

華南金 股利

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