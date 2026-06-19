第一金股東會／股市相關放貸熱絡

第一金（2892）董事長邱月琴昨（18）日表示，面對金融市場快速變化與AI帶動的新商機，第一金將以金融科技轉型作為創新動力，深化產品、通路與客群整合，打造集團新獲利引擎。另外，第一銀行總經理周朝崇說，近期券商融資需求明顯升溫，一銀相關聯貸及放款商機已達數百億元。

第一金昨日舉行股東會，台股熱潮帶旺投資人，也讓銀行放款需求大增，周朝崇直言，這波國內景氣的火車頭將是股市，帶動資金需求持續升溫。

周朝崇指出，台股創高帶動證券商資金需求大增，目前一銀手上已有多宗券商聯貸案洽談中。相較市場關注的「四貸同堂」現象，券商融資需求規模更大，也成為近期銀行放款成長的重要動能。

第一銀行分析，股市上漲不只帶動證券融資需求，也會進一步擴散到實體經濟。投資人獲利後增加消費支出，餐飲、零售等服務業同步受惠，形成資金與消費的正向循環。

除了股市熱潮外，AI需求及台積電擴廠效應也持續推升企業資金需求。周朝崇表示，目前企業放款呈現「百花齊放」，從科技大廠到營造、土木工程、無塵室設備等供應鏈業者，甚至員工購屋、消費等需求都同步增加，帶動整體授信動能。受惠企業與資本市場資金需求同步升溫，一銀今年存放款業務表現優於預期。