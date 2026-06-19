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兆豐金股東會／股利將以現金為主

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
兆豐金董事長董瑞斌。 記者黃于庭／攝影
兆豐金董事長董瑞斌。 記者黃于庭／攝影

兆豐金控（2886）昨（18）日舉行2026年度股東常會，針對股東提問未來股利政策，兆豐金控董事長董瑞斌指出，創造幸福職場，同時也會兼顧股東權益；總經理張傳章則說，未來股利政策仍以現金股利為主、維持不錯的配發率。

去年度稅後純益為350.38億元，續創歷年新高，每股盈餘2.36元，穩居公股龍頭，當年度可分配盈餘共885.47億元，會中通過配發每股1.75元現金股利。

兆豐金控旗下子公司工會於股東常會為員工爭取調薪機會，盼能讓各子公司員工調薪5%以上，董瑞斌回應指出，「調薪當然是沒有問題，但是對股東承諾不能因此減少，當員工分到更多薪資報酬，也必須回饋到股東身上」。他舉例，公股每年考績達一定程度可升等升級，調薪幅度約2％至3％左右，自2022年迄今，累積調薪已達20%，算是相當高。

董瑞斌說，大餅越做越大是好，但「不能所有大餅都只是員工拿，但股東沒分到」，兆豐金會在調整過程中兼顧這兩項，創造幸福職場也兼顧股東權益，兩者並行。

張傳章則表示，兆豐今近年的股利政策非常明確，首先，股利政策還是以現金股利為主要配發方式；其次，過去配發率都維持較高，2025年度所屬盈餘配發率約74%，過去也有配發股票股利，但以國際上的趨勢來看，仍以現金股利為主。

兆豐金 兆豐 股利

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