六公股行庫股東會 公民併「三金一銀」態度開放

六大公股金控、行庫昨（18）日同步召開股東會，其中第一金（2892）、兆豐金、華南金、彰銀等三金一銀對於公公併、公民併皆持開放態度，其中第一金首度鬆口，表達「公民併」已不再是禁忌，只要有合適對象，第一金都願意評估。

第一金副總李淑玲昨日表示，過去公股機構對併購較為忌諱，但面對金融業整併趨勢與國際競爭壓力，「公民併」已不再是禁忌，只要有合適對象，第一金都願意評估。

李淑玲指出，過去公股金融機構談到併購，常擔心裁員、據點整併等問題引發員工反彈，因此態度相對保守。但近年民營金控持續透過整併擴大規模，公股機構也面臨競爭壓力。李淑玲直言，若不透過整併擴大規模，未來在大型聯貸、跨境金融及國際市場競爭上將逐漸落居下風，「不併購，你就長不大」。

李淑玲表示，第一金對併購抱持開放態度，對象不一定侷限於銀行或公股機構，如最近資本市場很熱，併購也可能是證券、投信。她並指出，透過併購不僅可擴大客戶基礎，也能引進人才、技術與商品線，提升集團整體競爭力。

李淑玲並指出，財政部願意討論公股與民營金融機構整併的可能性，是相當大的突破。未來若有合適標的，不論是公股或民營機構，都有評估空間，不必侷限於特定對象。

不過李淑玲也強調，併購能否成案仍有重要前提，就是市場上必須有股東或經營團隊願意退出經營、釋出股權。若經營狀況良好且無出售意願，即使有興趣也難以推動併購。她認為，金融市場適度整併有助提升產業競爭力，未來若有合適機會，第一金不會排斥透過併購擴大版圖。

昨日在彰銀股東會上，小股東當場喊話「吃下國票金」，彰銀董事長胡光華首鬆口說，不排除任何併購機會，但也直言「你要娶人家，也要人家有意願」，未來將以綜效及股東權益作為評估重點。

胡光華強調，彰銀未來仍將以提升經營績效及股東價值為優先，若有適合的併購機會，將從策略布局、整合效益及股東權益等面向進行完整評估，再做決定。

兆豐金控總經理張傳章昨日指出，針對子公司是否整併的議題秉持審慎開放的態度，董事長也有明確指示，若整併一個標的，核心關鍵是一、資產品質是否可以過關，二、整合是否可以做到完善，三、長期是否可以對集團產生獲利貢獻，尤其是ROE、ROA和EPS等指標，也是最重要的指標，「不會為了合併而併，也不會為了規模而併購」，而是為了長期經營效益全盤考量。

華南金董事長陳芬蘭昨日也回應外界關注財政部正在推動公股投信四合一，她說，目前正按照原先規畫的進度實施中。（記者黃于庭、戴玉翔、廖珮君）