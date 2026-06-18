聽新聞
0:00 / 0:00
臺企銀股東會／2025年獲利續創新高 通過配發股利合計1元
臺企銀（2834）18日舉行2026年度股東常會，由董事長李嘉祥主持，會中通過承認2025年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.3元及股票股利0.7元，合計配發股利1.0元。
臺灣企銀2025年獲利續創新高，受惠於收益結構優化、各項業務穩健成長，帶動全年合併稅前純益達152.45億元，年成長8.41%。資產品質亦持續提升，逾期放款比率降至0.16%、備抵呆帳覆蓋率提高至830.51%，展現良好的風險控管能力及經營韌性。
李嘉祥表示，近年臺灣企銀持續優化經營體質、提升獲利能力，並透過盈餘轉增資逐年改善資本結構，為長期發展奠定良好基礎。展望未來，臺灣企銀將在穩健經營的根基上，持續擴大業務規模與成長動能，並發揮中小企業專業銀行優勢，深耕多元企金客群經營，今年亦積極申請辦理高資產業務及進駐資產管理專區，為客戶提供更完整的理財商品及服務，同時把握海外市場發展契機，拓展多元獲利來源，以更優異的經營成果回饋股東支持。
永續發展方面，臺灣企銀將ESG議題融入經營策略，積極推動低碳轉型、普惠金融及永續治理，於第22屆國家品牌玉山獎獲頒「全國雙首獎」等共計21座大獎；今年亦首度入選道瓊領先新興市場指數（DJBIC）成分股，並榮獲標普全球永續年鑑評為全球銀行業Top 10%，永續成果備受國際肯定。面對AI及永續趨勢帶來的挑戰與機會，臺灣企銀將加速智能營運布局，推動核心系統升級，並循序落實永續目標、精進法遵內控，朝永續經營願景邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。