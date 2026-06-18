臺企銀股東會／2025年獲利續創新高 通過配發股利合計1元

臺企銀（2834）18日舉行2026年度股東常會，由董事長李嘉祥主持，會中通過承認2025年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.3元及股票股利0.7元，合計配發股利1.0元。

臺灣企銀2025年獲利續創新高，受惠於收益結構優化、各項業務穩健成長，帶動全年合併稅前純益達152.45億元，年成長8.41%。資產品質亦持續提升，逾期放款比率降至0.16%、備抵呆帳覆蓋率提高至830.51%，展現良好的風險控管能力及經營韌性。

李嘉祥表示，近年臺灣企銀持續優化經營體質、提升獲利能力，並透過盈餘轉增資逐年改善資本結構，為長期發展奠定良好基礎。展望未來，臺灣企銀將在穩健經營的根基上，持續擴大業務規模與成長動能，並發揮中小企業專業銀行優勢，深耕多元企金客群經營，今年亦積極申請辦理高資產業務及進駐資產管理專區，為客戶提供更完整的理財商品及服務，同時把握海外市場發展契機，拓展多元獲利來源，以更優異的經營成果回饋股東支持。

永續發展方面，臺灣企銀將ESG議題融入經營策略，積極推動低碳轉型、普惠金融及永續治理，於第22屆國家品牌玉山獎獲頒「全國雙首獎」等共計21座大獎；今年亦首度入選道瓊領先新興市場指數（DJBIC）成分股，並榮獲標普全球永續年鑑評為全球銀行業Top 10%，永續成果備受國際肯定。面對AI及永續趨勢帶來的挑戰與機會，臺灣企銀將加速智能營運布局，推動核心系統升級，並循序落實永續目標、精進法遵內控，朝永續經營願景邁進。