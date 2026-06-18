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智伸科5月 EPS 0.49元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

汽車零組件大廠智伸科（4551）因近期大舉跨入AI與半導體領域，股價大漲一波，而其有價證券達注意交易資訊標準，昨（18）日依主管機關要求公告2026年5月自結損益，5月自結每股稅後純益（EPS）為0.49元。

智伸科指出，受惠於全球AI伺服器、半導體高階耗材應用及智慧駕駛等相關關鍵零組件出貨暢旺，5月合併營收達7.61億元，稅後純益為5,700萬元。

智伸科表示，5月獲利表現雖受到人民幣兌換波動影響而認列匯兌損失，惟若將匯兌損失影響數加回，5月稅後純益可達約1.03億元，每股純益約0.9元。近年來公司積極調整接單結構，AI伺服器與半導體、智慧醫療等高附加價值產品營收比重持續提升，帶動整體獲利表現維持穩健水準。

智伸科 伺服器 半導體

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