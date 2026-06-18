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鼎基打造TPU材料平台
熱可塑性聚氨酯（TPU）膜製造商鼎基（6585）昨（18）日召開法說會，總經理林庚賢表示，正逐步邁向以材料創新為核心的「TPU先進複合材料平台」，聚焦先進電子、智慧互動、高階醫療與永續基礎建設等四大材料應用，打造未來五年新成長引擎。
鼎基表示，公司投入TPU材料逾40年，透過垂直整合製造、共同開發模式以及跨材料整合能力，建構出具差異化競爭優勢的技術平台「TPU先進複合材料平台」。
其中，先進電子材料產品線包含半導體領域使用的FPCB銅箔軟板基材，其材料特性兼具輕量化與高柔韌結構特性，在維持必要機械強度與尺寸穩定性的同時，提升彎折性與耐撓性之結構，適用於新一代電子模組與輕量化裝置應用。
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