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威致：建築用鋼可望回溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

威致鋼鐵（2028）表示，該公司今年銷售目標55萬公噸，後市看好台灣AI產業鏈商機，科技半導體大廠積極擴增產能與建置高階設備，預期將強力刺激鋼筋等建築用鋼需求恢復。

威致昨（18）日股東會進行董事會全面改選，隨後召開的董事會中一致推舉郭素惠連任董事長。威致昨日也舉行董事會改選共選出七席董事，包括郭素惠、郭世賢、郭清文以及四名獨立董事丁家輝、王燕景、盧貞秀（新任）與陳明漢（新任）。

威致表示，回顧2025年全球鋼鐵產業日子並不好過，主要受到地緣政治風險與高通膨環境的雙重衝擊，導致全球鋼鐵整體需求不佳、生產過剩，鋼價欲振乏力。

除了國際宏觀環境低迷，國內市場同時受到海外低價小鋼胚傾銷的嚴重干擾，使得成品的售價與原料間的利差明顯被壓縮。威致為配合政府節能減碳與企業永續經營的長遠目標，去年7、8月間主動進行階段停工更新相關設備，這也導致全年生產與獲利受到短期停工損失的直接影響。

威致表示，展望今年全球經濟與鋼鐵板塊仍面臨諸多不確定性，包括地緣政治衝突、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的逐步落實，以及國內電費調漲、碳費課徵等嚴苛環境，都是不可迴避的高成本考驗。

值得關注的是，市場供需兩端正悄悄迎來好轉的轉折點。中國大陸大宗鋼材產能過剩向來是壓制亞洲鋼價的元兇，但大陸自今年起開始實施「鋼鐵出口許可證新制」。市場預期此舉將能有效緩解國際間的低價惡性競爭，有助於亞洲鋼價與市場秩序重回穩定回溫的軌道。

此外，得益於當前蓬勃發展的AI商機與綠色低碳發展趨勢，科技半導體與國內外大廠積極在台灣擴增產能與建置高階設備，加上政府公共建設持續穩定成長，正逐步營造出營造業景氣好轉的氛圍，預期將刺激鋼筋、型鋼等基礎建材的需求恢復。

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