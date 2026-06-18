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寶齡三箭齊發 衝刺業績

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

寶齡富錦（1760）總經理江宗明昨（18）日表示，公司在新藥、檢測醫材及醫美產品等三大營運支柱已全部就定位，新藥兩岸都有新進度，檢測及醫美產品線也將於今年下半年陸續開花結果，今年營運可望三箭齊發。

江宗明表示，旗下腎病新藥「拿百磷（Nephoxil）」目前正在申請中國大陸醫保，台灣的第二代慢性腎病新藥也正在申請藥證；另外原料藥產能已同步擴增。

江宗明表示，「拿百磷」原本應用於高血磷症治療，近年成功拓展至慢性腎臟病缺鐵性貧血領域，目前已取得美國、日本、德國、法國及英國等主要市場上市許可。台灣方面預計有200萬名慢性腎臟病治療需求，除了力拚今年下半年取得藥證之外，這項藥品可改善國人過度洗腎的問題，因此期待可獲得不錯的健保核價。

另外，第一代「拿百磷」今年4月剛取得大陸的上市許可，本月已提出大陸醫保申請，目標今年11月可望確認藥價。若順利納入醫保體系，明年起可望開始貢獻營收。

寶齡旗下原料藥子公司正峰化學製藥所生產的檸檬酸鐵，是「拿百磷」的原料藥，今年已完成擴產，年產能達100公噸，換算日產能約500公斤，正峰已向衛福部申請查廠，最快近兩個月內有機會完成查核程序。除了供應集團內部需求外，也將積極爭取海外授權夥伴採用台灣生產原料。

檢測醫材事業方面，寶齡自今年5月起在全台七、八百家藥局通路推出可同時檢測A型流感、B型流感及新冠病毒的三合一居家快篩產品。同時，公司也推出大腸癌與胃癌二合一專業版篩檢產品，搭上政府積極推動癌症篩檢政策趨勢。

寶齡也正積極開發IoT智慧判讀設備與快篩判讀系統，希望結合檢測設備、試劑與資訊平台，未來進軍醫學中心及基層診所市場，打造「設備＋試劑＋健康管理平台」整合解決方案，提升第一線醫療機構檢測與病患管理能力。

在醫美與抗老化產品方面，江宗明表示，公司已規劃埋線拉提、雷射術後修復貼片及外泌體結合PRP抗衰老產品等三大產品線。其中，埋線產品已於4月在台上市銷售；俗稱「童顏針」的聚左旋乳酸（PLLA）產品已進入取證最後階段，目標下半年上市；雷射術後修復貼片則預計於7、8月推出。至於結合外泌體技術的抗衰老產品，則鎖定逆齡及凍齡市場商機。

寶齡富錦 中國大陸 德國

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