智伸科獲利／5月自結EPS為0.49元

截至2027年為止，高雄市將有三大商場、賣場進駐，包括今年7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」最受關注，2026年底開張的「LaLaport高雄」，預計2027年營業的「高雄車站環球購物中心」，以及最受矚目的「好市多高雄亞灣店」。

2026-06-18 13:17