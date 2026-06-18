陽明法說會／提前拉貨潮未歇 第3季旺季行情可期

陽明海運（2609）18日舉行法人說明會，業務長葉文忠率領經營團隊說明最新市場展望。在傳統旺季效應、歐美客戶提前拉貨以及市場需求回溫帶動下，第3季貨量與運價動能有望延續第2季末的強勁表現，整體營運可望優於第2季，將進一步挹注營收與獲利。

陽明指出，貨櫃航運市場旺季效應逐步發酵，目前市場仍受到中美貿易與關稅政策變化、地緣政治風險以及新船運力持續投入等因素影響，這些都是第3季航運市場的重要觀察指標。不過，在傳統旺季及部分貨主提前備貨需求支撐下，歐美市場需求持續增溫，亞洲區域市場則維持穩健，公司對第3季整體市場展望維持審慎樂觀看法。

陽明表示，第4季市場表現則仍需進一步觀察美伊談判結果及中東局勢發展。尤其紅海航道與荷莫茲海峽的通行狀況，仍是牽動全球貨櫃航運供需的重要變數；目前看起來，荷莫茲海峽恢復正常通航，中東及波斯灣航線貨量回升，將進一步牽動全球船舶調度，隨著船舶吃緊，市場運價變化更大。

針對市場關注的中東情勢，陽明指出，目前市場傳出美國與伊朗可能於6月19日簽署和平協議，但相關內容與後續執行細節仍有待確認，包括保險安排、主要航商政策以及當地實際安全環境等因素。陽明也再度強調，船員與船舶安全始終是最高原則，在確認航行環境安全無虞前，不會貿然恢復相關航線服務。

陽明進一步表示，目前船隊尚未恢復紅海航線營運，但若未來荷莫茲海峽恢復正常通行，中東地區貿易活動可望逐步回溫，不僅有助於波斯灣航線貨量成長，也將為公司帶來更多貨源與營收機會。

在營運表現方面，陽明5月合併營收達151.04億元，較4月增加8.77億元，月增6.16%；較去年同期增加27.46億元，年增22.22%。主要受惠於市場運價回升及貨量增加，帶動營收持續成長。

展望整體經濟環境，陽明指出，受客戶重建庫存帶動生產及新訂單需求增加，除中國外，全球主要經濟體5月製造業PMI大多維持在擴張區間。不過，經濟合作暨發展組織（OECD）最新《經濟展望》報告指出，受到中東地緣政治衝突推升能源價格及供應鏈不確定性影響，2026年全球經濟成長率預估放緩至2.8%，全球貿易成長率約3.1%，若相關衝突持續，恐進一步壓抑全球經貿活動。

陽明認為，現階段航運市場仍受到地緣政治、能源成本及美國關稅政策等多重因素影響。為降低供應鏈中斷風險並因應成本上升壓力，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，使市場訂艙需求維持高檔，艙位供應趨緊，進一步支撐運價走勢。

法人指出，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於18日出爐，指數大漲136.47點至3,121.69點，成功站上3,000點整數關卡，周漲幅達4.57%，並已連續第八周上漲。其中美西線周漲11.4%、美東線周漲8.7%，歐洲線及地中海線同步走揚，顯示全球主要航線需求依舊熱絡，陽明的營收、獲利也將跟著受惠。