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鼎基法說會／聚焦四大材料應用、打造未來五年新成長引擎

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

熱可塑性聚氨酯 (TPU)膜製造商鼎基（6585）18日召開法說會，總經理林庚賢表示，正逐步邁向以創新材料為核心的「TPU先進複合材料平台」，聚焦先進電子、智慧互動、高階醫療與永續基礎建設等四大材料應用，打造未來五年新成長引擎。

鼎基表示，公司投入TPU材料逾40年，透過垂直整合製造、共同開發模式以及跨材料整合能力，建構出具差異化競爭優勢的技術平台「TPU先進複合材料平台」。

其中，先進電子材料產品線包含半導體領域使用的FPCB銅箔軟板基材，其材料特性兼具輕量化與高柔韌結構特性，在維持必要機械強度與尺寸穩定性的同時，提升彎折性與耐撓性之結構，適用於新一代電子模組與輕量化裝置應用。

智慧互動材料則隨著人形機器人、AI智慧穿戴裝置快速發展，鼎基已接洽相關領域客戶，共同開發裝置新材料，TPU有望為下一代智慧裝置奠定重要材料基礎。

永續基礎建設材料方面，隨著歐洲市場對永續建材需求增加，鼎基已將環保TPU薄膜導入建築屋頂防水層應用，並逐步拓展至相關客戶；另外，研發超過十年的防彈玻璃膠膜，已通過美國UL752防彈測試標準驗證。目前鼎基已可生產大面積的防彈玻璃膜，將進軍美國建材市場。

高階醫療材料方面，鼎基整合醫療級薄膜、導管複合材料及傷口照護相關技術，協助客戶開發新世代醫療產品。隨著全球醫療產業朝向微創治療、居家醫療及高階照護發展，市場對材料的生物相容性、柔軟度、耐用性及功能整合能力要求提升。

鼎基憑藉長期累積的醫療材料開發經驗與跨材料整合能力，已與多家國際醫療客戶展開合作，並持續推動高附加價值醫療應用開發。

總經理林庚賢強調，TPU產業的競爭關鍵在於技術門檻與應用深度，鼎基歷經多年技術積累，已從標準化產品走向高階功能複合型材料，現在將再引領公司進行企業轉型升級。目標不只是成為TPU材料供應商，而是透過材料創新與跨領域整合能力，成為全球客戶開發下一世代產品的重要合作夥伴。

鼎基

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