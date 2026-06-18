巨大：庫存去化近尾聲 股東會通過每股配息1.8元

自行車廠巨大機械董事長劉湧昌表示，全球自行車市場仍處於需求逐步復甦的階段，加上關稅政策、地緣政治與匯率變動等不確定因素，整體經營環境仍具挑戰。巨大集團長期深耕全球市場，建立完善供應鏈與多元製造布局，目前庫存去化已進入尾聲，市場正逐步回歸正常節奏。

巨大今天召開股東常會，通過2025年度財報與盈餘分配案，每股將配發現金股利1.8元。巨大2025年合併營收達新台幣602.5億元，稅後淨利7.2億元，每股稅後盈餘（EPS）1.84元。

在市場表現方面，巨大執行長劉素娟指出，在2025年諸多不確定因素造成的大環境挑戰下，代工業務隨客戶庫存調整接近尾聲而回升，帶動全年代工營收微幅成長；自有品牌因中國市場高基期影響，表現相對疲弱；歐美市場則受總體經濟影響，消費動能仍顯保守，加上庫存折扣出清，使整體營運表現有所波動。

劉素娟表示，面對快速變化的市場，集團持續致力於縮短產品開發週期、加快產品上市速度，強化主流市場競爭力，尤其E-bike仍為重要成長動能之一，將持續挹注產品組合優化與市場回溫動能。

巨大集團統計，今年1至5月累計合併營收為234.28億元，較去年同期減少15%。隨新品陸續上市及傳統銷售旺季到來，5月營運動能逐步回溫，中國市場受惠於策略調整與產品組合優化，銷售表現明顯成長；歐洲市場在新品帶動下呈現回升趨勢；美國市場則持續受到暫扣令（WRO）事件影響，高階產品供貨受限，整體表現仍相對承壓。

巨大表示，未來將持續透過產品創新與全球市場布局，強化供應鏈效率與營運管理，穩健推動企業長期發展，在市場回升過程中逐步恢復成長動能，提升整體競爭力。

巨大表示，去年仍處於庫存調整需求放緩階段，加上美國關稅政策變動，地緣政治風險升高及匯率波動等外在因素交互影響，使市場復甦力道有限；隨著疫情期間高峰需求退去，庫存清理接近尾聲，市場已回歸較為正常運作。巨大集團代工業務已回穩，自2024年占比的26%回到2026年的33%。

巨大指出，去年自有品牌營收衰退，主因中國市場之前高基期造成衰退幅度較大，加上其他地區降價求售清庫存所致。