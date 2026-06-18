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兆豐金股東會／穩坐公股金控獲利王 通過每股配發現金1.75元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐金控18日召開股東常會，會中承認2025年度盈餘分配案，去年度稅後純益為350.38億元，續創歷年新高，每股盈餘2.36元，穩居公股龍頭，當年度可分配盈餘共885.47億元，通過配發每股1.75元現金股利。圖為兆豐金控董事長董瑞斌致詞。圖／兆豐金控提供
兆豐金控18日召開股東常會，會中承認2025年度盈餘分配案，去年度稅後純益為350.38億元，續創歷年新高，每股盈餘2.36元，穩居公股龍頭，當年度可分配盈餘共885.47億元，通過配發每股1.75元現金股利。圖為兆豐金控董事長董瑞斌致詞。圖／兆豐金控提供

兆豐金控今（18）日召開股東常會，會中承認2025年度盈餘分配案，去年度稅後純益為350.38億元，續創歷年新高，每股盈餘2.36元，穩居公股龍頭，當年度可分配盈餘共885.47億元，通過配發每股1.75元現金股利，展望後市，兆豐金控董事長董瑞斌表示，因應多變的國際環境，兆豐金將持續掌握企業國際化布局，為股東創造最大價值。

董瑞斌表示，面對全球政經局勢動盪與挑戰，兆豐金融集團將持續秉持審慎穩健的經營策略，充份發揮集團資源綜效，深化子公司間跨業合作，強化數位金融應用及推動永續金融發展，落實「雙引擎、雙翅膀」策略，並靈活調配資產配置，以因應多變的國際環境，同時掌握企業國際化布局、供應鏈重組及風險管理新需求，續創經營佳績，為股東創造最大價值。

兆豐金控總經理張傳章於股東會上報告營運績效，2025年集團核心獲利動能穩健，其中兆豐銀行掌握全球供應鏈重組商機，並持續深耕新南向市場，全年稅後純益達288.66億元，整體獲利金額居本國銀行排名第五名，並穩居公股行庫之首，在利差收益與手續費收入等多元獲利來源上，均維持穩健成長動能；兆豐證券則受惠於台股價量齊揚，全年稅後純益22.58億元；兆豐票券全年稅後純益25.25億元，獲利創近三年新高；兆豐產險則延續營運回穩態勢，全年稅後純益7.61億元，年成長率高達85%，兆豐金控金融集團各業務均衡發展，整體獲利結構更趨穩健。

兆豐金控以實際行動支持產業轉型，致力於邁向「2050年淨零排放目標」，不僅於金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟」中擔任「跨部門諮詢工作群」召集人，亦四度獲選納入標普全球（S&P Global）「道瓊最佳類別指數」（Dow Jones Best-in-Class, DJBIC）新興市場指數及世界指數成分股名單；同時榮獲行政院「國家永續發展獎」、TCSA「台灣百大永續典範企業」等國內外多項永續評比肯定，在永續金融及企業永續治理方面持續展現成果。

兆豐金 兆豐銀行 董瑞斌

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