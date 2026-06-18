快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

化工行情助力營收 東鹼、元禎、和桐股價強勢

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

戰爭帶動化工原料行情，化工族群5月營收進補，東鹼（1708）、元禎（1725）18日股價雙雙衝上漲停，和桐（1714）也再漲半根停板。其中，東鹼今日股價漲至50.3元，寫逾兩年新高；和桐也大漲至20.7元。

法人指出，化工產品價格受先前原料漲價推動，帶動部分業者5月營收表現。東鹼為國內最大鉀肥生產商，5月營收5.38億元，年增18.38%；前五月累計營收27.89億元，年增13.18%。雖5月營收成長幅度較4月年增42%衰退，但仍維持成長趨勢。先前荷莫茲海峽遭封鎖，全球化肥及主要原料供應緊縮、價格大漲，也挹注肥料業者營收表現。法人指出，未來供給趨勢，仍需密切關注中東局勢變化。

和桐則為清潔劑上游原料供應商，也兼營油品業務。主要產品中，化學品包括正烷屬烴、直鏈烷基苯、界面活性劑、溶劑等。和桐5月營收34.77億元，年增幅達84.85%；前五月累計營收139.41億元，年增55.43%。和桐也於日前公布自結獲利數字，4月自結稅後純益2,420萬元，年增2497.2%，增幅逾24倍，每股純益（EPS） 0.25元。法人指出，戰事推升化工產品行情，也帶動和桐主產品價格及銷量；清潔劑屬民生必需品，需求穩健，對未來市場仍持穩看待。

營收 荷莫茲海峽

延伸閱讀

中華化營收／5月2.27億元 硫酸漲價、新產線預計第3季挹注營收

國精化營收／5月2,600萬元、EPS 0.26元 高階CCL題材持續發酵

CCL 概念族群多點開花！台燿盤中上攻漲停板

大立光衝上5,245元 短短兩個月股價翻倍大漲145%

相關新聞

兆豐金股東會／穩坐公股金控獲利王 通過每股配發現金1.75元

兆豐金控今（18）日召開股東常會，會中承認2025年度盈餘分配案，去年度稅後純益為350.38億元，續創歷年新高，每股盈餘2.36元，穩居公股龍頭，當年度可分配盈餘共885.47億元，通過配發每股1.75元現金股利，展望後市，兆豐金控董事長董瑞斌表示，因應多變的國際環境，兆豐金將持續掌握企業國際化布局，為股東創造最大價值。

高雄三大商場接力進駐 LaLaport周邊漲勢最猛、三年房價漲逾2成

截至2027年為止，高雄市將有三大商場、賣場進駐，包括今年7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」最受關注，2026年底開張的「LaLaport高雄」，預計2027年營業的「高雄車站環球購物中心」，以及最受矚目的「好市多高雄亞灣店」。

台境參與國防部標案獲選為最有利標廠商 亮燈漲停

台境（8476）18日股價表現強勢，早盤以20.15元開出後，盤中鎖在漲停價21.75元。台境日前公告參與國防部標案獲選為最有利標廠商，公司指出，此案屬共同投標並由台境擔任代表廠商，後續將依決標公告推進，為營運注入新動能。

美伊終戰協議 台塑估開工率重返7成 塑化股集體走強

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）15日簽署美伊戰爭諒解備忘錄（MOU），初步宣布戰爭結束，並要求伊朗開放荷莫茲海峽。市場預期原油供應恢復正常、價格回落，有助中下游塑化業者穩定取得料源、降低成本壓力，同時有助提升客戶補庫存與下單意願，激勵台塑、台聚、台苯等塑化股18日盤中同步上漲約5%。

合庫金股東會／穩健獲利 總資產達5.38兆元續創歷史新高

合庫金於18日舉行115年度股東常會，大會圓滿完成，董事長林衍茂表示，截至114年底合庫金控總資產為5.38兆元，續創歷史新高。

華南金股東會／通過配發股利1.45元 前五月獲利勁揚73%

華南金控（2880）今日舉行股東常會，會中通過配發每股現金股利1.35元及股票股利0.1元，合計1.45元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。