化工行情助力營收 東鹼、元禎、和桐股價強勢

戰爭帶動化工原料行情，化工族群5月營收進補，東鹼（1708）、元禎（1725）18日股價雙雙衝上漲停，和桐（1714）也再漲半根停板。其中，東鹼今日股價漲至50.3元，寫逾兩年新高；和桐也大漲至20.7元。

法人指出，化工產品價格受先前原料漲價推動，帶動部分業者5月營收表現。東鹼為國內最大鉀肥生產商，5月營收5.38億元，年增18.38%；前五月累計營收27.89億元，年增13.18%。雖5月營收成長幅度較4月年增42%衰退，但仍維持成長趨勢。先前荷莫茲海峽遭封鎖，全球化肥及主要原料供應緊縮、價格大漲，也挹注肥料業者營收表現。法人指出，未來供給趨勢，仍需密切關注中東局勢變化。

和桐則為清潔劑上游原料供應商，也兼營油品業務。主要產品中，化學品包括正烷屬烴、直鏈烷基苯、界面活性劑、溶劑等。和桐5月營收34.77億元，年增幅達84.85%；前五月累計營收139.41億元，年增55.43%。和桐也於日前公布自結獲利數字，4月自結稅後純益2,420萬元，年增2497.2%，增幅逾24倍，每股純益（EPS） 0.25元。法人指出，戰事推升化工產品行情，也帶動和桐主產品價格及銷量；清潔劑屬民生必需品，需求穩健，對未來市場仍持穩看待。