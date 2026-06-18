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美伊終戰協議…台塑估開工率重返7成！ 塑化股集體走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）15日簽署美伊戰爭諒解備忘錄（MOU），初步宣布戰爭結束，並要求伊朗開放荷莫茲海峽。市場預期原油供應恢復正常、價格回落，有助中下游塑化業者穩定取得料源、降低成本壓力，同時有助提升客戶補庫存與下單意願，激勵台塑、台聚、台苯等塑化股18日盤中同步上漲約5%。

Axios報導，這份初步和平協議宣布戰爭結束，要求伊朗開放荷莫茲海峽，美國則解除海上封鎖；雙方將啟動為期60天的核談判，在此期間伊朗豁免制裁，得以出售石油；若伊朗簽署最終核協議，還將獲得大規模經濟誘因。

本諒解備忘錄簽署後，伊朗將盡最大努力安排商業船舶安全通行，在60天內允許商業船舶免費往返波斯灣與阿曼灣。國際油價持續走跌，布蘭特原油期貨以摔破每桶80美元，摩根大通更預測，油價未來幾周可能跌至每桶70美元。

塑化族群可望受惠原料供應恢復正常，中長期進貨成本壓力減輕，同時長線通膨壓力減緩，有望提振終端業者的進貨意願。在川普發佈停戰消息前，台塑便指出，隨著美伊可望停戰，原料供應吃緊狀況緩解，預估開工率可提升至七成以上，高於第2季的62％。

價格部份則因中東部分石化廠因戰爭遭攻擊，受損嚴重，短期內要恢復有困難，加上中國大陸PVC同業密集檢修期，印度將於7月1日恢復PVC進口關稅，市場供給量減少，紓解亞洲石化產品供過於求壓力，有利台塑產品銷售。

台塑、台苯、台聚、華夏等今日股價一同走高，其中台塑、台苯盤中大漲逾5%，台聚上漲逾4%，台塑回升至50元之上，成交量也擴大到6萬張。

台塑 美伊戰爭 伊朗

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