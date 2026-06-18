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合庫金股東會／穩健獲利 總資產達5.38兆元續創歷史新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控今(18)日召開115年度股東常會，由合庫金控董事長林衍茂(中)主持。圖／合庫金控提供
合庫金控今(18)日召開115年度股東常會，由合庫金控董事長林衍茂(中)主持。圖／合庫金控提供

合庫金於18日舉行115年度股東常會，大會圓滿完成，董事長林衍茂表示，截至114年底合庫金控總資產為5.38兆元，續創歷史新高。

合庫金控114年合併稅後淨利為214.48億元，較113年增加16.39億元、年成長8.27%，每股盈餘則由前年的1.23元增加至去年的1.36元；股東權益報酬率(ROE)由前年的7.84%增加至去年的7.87%；資產報酬率(ROA)亦由前年的0.40%增加至去年的0.41%。其中，合庫金控集團的核心－銀行子公司114年的合併稅後淨利為208.14億元，較前年增加18.61億元、年成長9.82%。其餘6間子公司皆維持一定的獲利水準，合庫集團持續穩健獲利，整體經營績效穩步向前。

合庫金控近年於ESG領域積極耕耘成果亮眼，114年再度入選道瓊領先指數（DJBIC Indices）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股，締造連續三年入選佳績；國際碳揭露專案(CDP)氣候變遷議題亦連續兩年榮獲最高A級評等。國內表現方面，合庫金控躋身臺灣證券交易所「第十二屆公司治理評鑑」前5%最高榮譽，彰顯合庫長期深耕公司治理之卓越表現與正面形象深獲高度肯定。此外，亦榮獲TCSA「台灣百大永續典範企業」、BSI「永續發展領航獎」及天下雜誌「企業減碳溫度計」成效卓越等多項大獎。

合庫金控115年度股東常會除報告、承認與其他事項外，新增選舉董事案，亦提出114年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1.05元，其中現金股利0.80元，盈餘轉增資配股0.25元。另外修正「取得或處分資產處理程序」討論案，均順利獲得股東的鼎力支持。

合庫金控致力打造全方位的幸福職場，提供具備市場競爭力的薪資水平及全面的員工福利制度，七度榮獲現代雜誌之「保險龍鳳獎」中「最嚮往的金控公司」優等獎，顯見合庫人才培育及經營成果備受新世代求職者肯定，集團品牌深植人心。

面對全球經濟、關稅貿易、中東情勢等地緣政治及金融環境的迅速變化，合庫金控將秉持穩健經營的發展理念，戮力再創佳績；同時將強化企業的經營韌性，攜手股東、客戶及員工共享亮麗的經營成果，共創永續未來。

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