華南金股東會／通過配發股利1.45元 前五月獲利勁揚73%

華南金控（2880）今日舉行股東常會，會中通過配發每股現金股利1.35元及股票股利0.1元，合計1.45元。

本年度股東常會重要議案包括，承認114年度營業報告書及合併財務報表，114年合併稅後淨利與每股稅後盈餘分別為新台幣264.24億元及1.90元。

以及盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案，分別為現金股利1.35元，計新台幣18,787,902,870元，股票股利0.1元，計新台幣1,391,696,500元，每股面額10元，共發行普通股139,169,650股。

華南金控今年前五月累計稅後淨利達144.69億元，EPS 為 1.04元，較去年同期大幅成長 73.3%，與旗下子公司銀行、證券、產險及創投之強勁獲利成長表現，持續刷新集團紀錄。

董事長陳芬蘭指出，華南金控在業務推進與風險管理上並重，集團全面引進風險加權資產收益率（RORWA）機制，在確保風險控管的前提下引導業務穩健成長，並順利推動華南永昌投信之財務改善計畫。

在整合行銷方面，總經理蕭玉美表示，集團積極建構金融生態圈，提升跨子公司交叉銷售效益。2025年集團共同行銷效益達 27.95億元，年成長 8.54%，顯見整合各子公司通路資源之經營綜效已穩步拓展。在推展業務同時，華南金控亦深耕公司治理與法遵，除於今年2月入選「標普全球永續年鑑」外，亦持續入選「臺灣永續指數」、「公司治理 100 指數」、「臺灣高薪 100 指數」及「臺灣就業 99 指數」成分股。