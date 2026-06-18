合庫金股東會／重頭戲董事改選 財部維持6席、農會2席

合庫金今日召開股東會，重頭戲為董事改選，十席一般董事中財政部維持六席，董事長林衍茂、董事兼總經理蘇佐政續任，至於持股約10.2%的第二大股東農會維持兩席，信合社維持一席，此次同額提名公股早已和農會溝通，整體為和諧局面，今年改選順利落幕。

合庫金董事會適逢換屆改選，財政部提名六席董事包括林衍茂、蘇佐政、中央銀行發行局長鄧延達、農金署長李聰勇、中華郵政副總經理蔡文慶，另給予工會一席為副理蔡國泰。

全國農會提名理事長蕭漢俊、總幹事張永成。信用合作社聯合社提名理事主席麥勝剛續任。合庫銀行工會提名許家豪。經過投票，林衍茂獲得最高權數、蘇佐政獲次高權數順利續任。據了解，下午即召開董事會，依例由最高權數當選者擔任主席，會中並推選董事長由林衍茂續任。

五席獨立董事亦由財部全拿，包括第一金證券前董事長林漢奇、立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師劉克宜、竑德法律事務所主持律師王翼升，以及臺北大學商學院院長黃啓瑞、兼任教授楊子菡。

蘇佐政做營業報告指出，去年7家子公司全數獲利，其中銀行、資產管理與創投子公司更創歷史新高，表現亮眼。公司將持續強化多元引擎策略，並配合財政部金控雙引擎、銀行雙翅膀策略改善獲利結構，健全經營體質。對於今年度營業政策，為擴大經營規模及穩健獲利成長，營業政策主要為永續經營邁向淨零；推動智慧金融創新；動察商機整合行銷；落實海外區域管理；健全財務資本結構；穩固內控三道防線；厚築集團資安聯防；育成人才接軌國際等八大面向。

此外，會中有小股東提問是否有借錢給外國政府，倘若發生斷交如何處理，對此合庫銀行總經理王淑芳回應，目前和外國政府沒有借貸關係，僅有購買債券如美國政府公債，履約正常。林衍茂補充，此種情形很少，多為區域銀行較有可能。

股東常會除報告、承認與其他事項及新增選舉董事案，亦提出2025年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1.05元，其中現金股利0.80元，盈餘轉增資配股0.25元。另外修正「取得或處分資產處理程序」討論案，均順利獲得股東支持通過。