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彰銀股東會／股東喊吃下國票金 董座胡光華鬆口了
彰銀會不會加入金融整併戰局？18日股東會上，有小股東當場喊話「吃下國票金」，彰銀董事長胡光華首鬆口說，不排除任何併購機會，但也直言「你要娶人家，也要人家有意願」，未來將以綜效及股東權益作為評估重點。
股東會上，有小股東指出，金融業已進入整併時代，但彰銀營業報告書看起來「就是一家沒有野心的公司」，股價只有23元。
小股東說，國票金已由官股拿下董事長了，國票金、彰銀兩家都是官股了，彰銀總資產還比國票金還高，呼籲董事長展現野心，把國票金吃下來。
他並點名，在官股已取得國票金董事長主導權後，國票金與彰銀同屬官股體系，彰銀資產規模也大於國票金，應思考進一步整合的可能性。
對於股東建議，胡光華回應表示，彰銀對任何併購機會都持開放態度，只要有機會都會進行評估。
不過，他也坦言，併購並非單方面意願就能完成，「你要娶人家，也要人家有意願」，因此除了雙方意願外，也必須審慎評估整體綜效以及是否符合股東最佳利益。
胡光華強調，彰銀未來仍將以提升經營績效及股東價值為優先，若有適合的併購機會，將從策略布局、整合效益及股東權益等面向進行完整評估，再做決定。
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