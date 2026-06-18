股價回到「主人」身邊！永豐金前五月獲利近翻倍 將戰40元新高

永豐金昨日舉辦法說會，總經理朱士廷指出，主人是基本面，狗是股價，但狗（股價）最終要回到主人身邊。永豐金今年前五月稅後純益達202.91億元，年增96%，EPS1.4元，其中證券稅後純益62.44億元、年增327%，成為永豐金獲利大幅躍升的重要推手。永豐金18日盤中大漲逾8%，再刷歷史新高，挑戰40元整數關。

永豐金5月稅後純益44.58億元，月減8.9%，永豐金表示，5月獲利較4月略減，主因所得稅費用增加所致。儘管單月獲利較4月下降，但在放款、財管及證券業務支撐下，獲利仍維持成長軌道。

永豐金前五月獲利幾乎翻倍，最大推手為證券，受惠台股成交熱絡帶動經紀、財管手續費及資本利得同步成長，永豐金證券稅後純益62.44億元、年增327%。另永豐銀行前五月稅後純益111.61億元，年增18%。

永豐金證券總經理蘇威嘉指出，併匯立證券之後，永豐金證券市占率上升至5.04%，現在穩定排名第四，成長20至25個基點。但他也強調，證券業畢竟看天吃飯，若基本面很弱，業務自然會變差，營收也是如此，「魚進來時盡量撈魚」，作為未來冬天的存糧。

對於台股未來看法，蘇威嘉表示，投資人積極參與ETF，不論是從高股息，還是主動型ETF，只要基本面沒有太大變化，有機會維持上兆的成交量，對未來2~3年的市場看法仍還算是樂觀。

永豐金以37.6元跳空開高，一度大漲至39.85元，盤中大漲近9%，創下歷史新高，從低點28.65至今日高點，累計波段漲幅達39%。