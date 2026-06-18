華南金股東會／股價創高！董座陳芬蘭：用更好的成績支撐

華南金控於18日舉行股東常會，會中通過配發每股現金股利1.35元及股票股利0.1元，合計1.45元。現場有小股東親自獻花，肯定華南金經營團隊表現，同時股東也期盼華南金股價能夠持續成長，「短期50元、中期66元、長期88元」。對此，董事長陳芬蘭表示，希望能用更好的成績來支撐股價，讓華南金的獲利表現能夠跟各位股東共享。

華南金今日股價創新高，盤中最高達39.2元。有小股東現場獻花，表達對華南金及華南永昌證券經營團隊的高度肯定，尤其讚揚承銷與法人業務表現，能持續替股東創造獲利，並期許華南金股價「短期50元、中期66元、長期88元」。

對此，董事長陳芬蘭會後受訪時表示，希望能用更好的成績來支撐股價，讓華南金的獲利表現能夠跟各位股東共享。華南金有一個五年策略藍圖，我們會按照這個發展藍圖，滾動式來調整公司的經營策略。

在股利政策方面，華南金今年配發現金股利每股 1.35 元，加上股票 0.1 元，合計 1.45 元，是歷來次高，股東也期待明年是否可以創新高，陳芬蘭表示，華南金會保持穩健的股息發放政策，其實華南金的配發率也算是中上，會兼顧股東利益跟營運資本需求，來進行股利配發。依照今年前五月的獲利表現，「（明年股利）應該是可以期待的。」

華南金今日股東常會重要議案包括承認2025年營業報告書及合併財務報表，2025年合併稅後純益與每股稅後純益分別為264.24億元及1.90元；以及盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案，分別為現金股利1.35元，計新臺幣18,787,902,870元，股票股利0.1元，計新臺幣1,391,696,500元，每股面額10元，共發行普通股139,169,650股。並通過「取得或處分資產處理程序」修正案及解除董事競業禁止之限制案。

陳芬蘭致詞時指出，華南金控在業務推進與風險管理上並重，集團全面引進風險加權資產收益率（RORWA）機制，在確保風險控管的前提下引導業務穩健成長，並順利推動華南永昌投信之財務改善計畫。華南金控自2022年起推動的「三年獲利提升計畫」已見顯著成效。站在堅實的基礎上，今年將正式啟動全新的「五年策略藍圖」，以健全集團經營體質為核心，訂定具成長性與挑戰性的戰略目標。

展望今年，陳芬蘭表示，依據主要國際機構(世界銀行、OECD、IMF 等)預估全球經濟成長率介於 2.6%~3.3%，相較2025年持平或略低，主要係隨著關稅滯後影響逐步顯現，商品貿易將受抑制所致。全球經濟潛存美國貿易政策不確定性、AI 投資泡沫化風險、主要國家貨幣政策動向、地緣政治及極端天氣等風險影響。行政院主計總處預估2026年我國經濟成長率為9.64%，主要是因關稅不確定性仍高，然隨著 AI 技術及相關應用發展之長期趨勢確立，相關硬體需求持續強勁，我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，半導體高階產能投資等將陸續開出，帶動出口成長動能，惟在高基期下，成長將減緩。

在整合行銷方面，總經理蕭玉美表示集團積極建構金融生態圈，提升跨子公司交叉銷售效益。2025年集團共同行銷效益達 27.95億元，年成長 8.54%，顯見整合各子公司通路資源之經營綜效已穩步拓展。

展望未來，蕭玉美表示，雖然全球經濟仍受地緣政治及國際貿易變數影響，但 AI 科技創新發展將持續帶動我國產業升級。華南金融集團將貫徹5大成長策略，以持續壯大營運規模，為股東創造優質及永續的獲利，包含(一)優化資本使用效率，持續提升資產報酬與手續費收入貢獻。(二)加速獲利結構轉型，深化全球企業金融布局，全面提升財富管理動能。(三)擴大金融科技賦能，推動數位創新與精準行銷，開創多元獲利引擎。(四)發揮集團整合優勢，深化共同行銷，創造最大營運綜效。(五)強化風險管理與績效管理，打造集團營運韌性及推動永續發展。並持續秉持穩健、誠信與永續經營理念，深化核心業務發展，致力為股東、客戶及社會創造長期穩健的價值。