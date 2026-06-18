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兆豐金股東會／併購議題頻傳 張傳章：持審慎開放態度

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐金控18日召開2026年度股東常會。攝影／記者黃于庭
兆豐金控18日召開2026年度股東常會。攝影／記者黃于庭

金融業持續傳出併購議題，兆豐金控總經理張傳章於今（18）日2026年度股東常會上回應股東關切的金控併購議題，他強調，兆豐金將全面整合集團資源，且對於併購案抱持「審慎開放」態度，不盲目為了擴大規模而併購。

外界高度關注的金融整併議題，張傳章指出，董事長明確指示，對任何潛在的整併標的皆秉持「審慎開放」的態度，並提出三大核心原則，一是資產品質是否過關，兆豐金在評估併購標的時，會審慎考量資產品質是否符合標準；二是整合可行性，他強調，傾向不考慮結構過於複雜的公司，確保合併後的整合能順利執行；三是長期獲利貢獻，即併購標的必須能實質提升集團整體的長期經營效益，例如ROE（股東權益報酬率）、ROA（資產報酬率） 及 EPS（每股盈餘）等指標。

張傳章強調，兆豐金控「不會為了合併而併，也不會為了規模而併購」，一切以創造集團長期經營綜效與保障股東權益為最高考量。

兆豐金 董事長

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