亞東預拌成立低碳永續供應鏈聯盟 新推「LoopCon岡固」低碳混凝土品牌

因應全球淨零排放與永續建築發展趨勢，亞泥（1102）旗下亞東預拌公司17日舉辦「2026亞東低碳永續供應鏈聯盟大會」，正式成立「低碳永續供應鏈聯盟」，串聯原料供應、運輸物流及營建工程等上下游夥伴，共同打造低碳、可溯源的建築材料供應鏈。

亞東預拌並在會中發表全新低碳混凝土品牌「LoopCon岡固」，展現亞東預拌攜手供應鏈推動淨零轉型與低碳建材創新的決心。

亞東預拌總經理金崇仁並宣布，亞東預拌自加拿大CarbonCure公司導入混凝土製程技術後，更進一步引進該公司的回收水碳礦化技術。一方面將工業排放回收之CO₂注入回收水系統，使其轉化為穩定礦物並永久封存於混凝土中；另一方面結合預拌混凝土製程與回收水碳礦化技術，可再進一步降低混凝土產品碳排放約10%，使混凝土邁向「固碳材料」並擴大應用，進一步加速全台21座廠區2030年營運類別一及類別二的碳排達到淨零目標。

亞東預拌指出，本次大會以「共築淨零建築 攜手永續供應鏈」為主題，邀集來自水泥、爐石、飛灰、砂石、化學摻劑、運輸物流及營建工程等產業代表參與。在財團法人台灣建築中心（TABC）董事長暨中華民國全國建築師公會理事長崔懋森見證下，正式啟動低碳永續供應鏈聯盟，象徵產業鏈共同邁向低碳轉型的重要里程碑。大會同時頒發「永續供應鏈獎」及「優質顧客永續夥伴獎」，表彰長期支持亞東預拌低碳轉型的合作夥伴。

金崇仁表示，淨零轉型不是單一企業可以獨力完成，而是需要整體產業鏈共同參與。多年來，亞東預拌在亞泥及供應鏈夥伴支持下，共同投入品質提升、供應穩定及低碳技術創新，持續開發低碳建材產品，協助下游營建工程取得1級或1+級低蘊含碳建築認證。

他強調，此次成立低碳永續供應鏈聯盟，正是希望進一步整合上下游資源，建立可溯源、可驗證的低碳供應鏈體系，共同推動建築產業加速邁向淨零未來。

技術創新方面，亞東預拌近期取得「營建材料碳匯檢測方法與設備」及「利用流動態混凝土下腳料進行固碳方法」等專利，並成功開發符合國際GCCA（Global Cement and Concrete Association）A級標準的低碳混凝土產品，其碳排放量將較傳統混凝土最高可降低70%，達到國際先進低碳建材水準。

上述技術成果催生「LoopCon岡固」品牌誕生，象徵亞東預拌邁向低碳建材品牌化的重要里程碑。亞東預拌希望藉此傳達「混凝土不只是建築材料，更是實現循環經濟的重要載體」的理念。「LoopCon」結合循環（Loop）與混凝土（Concrete）概念，展現循環經濟與低碳創新的品牌精神；「岡固」則代表堅固耐久的工程品質及剛毅的職人精神，傳達「減碳兼顧性能」的核心理念。「LoopCon岡固」定位為亞東預拌減碳30%以上的高性能低碳混凝土品牌，為顧客提供兼具低碳效益與工程品質的建材解決方案。

亞東預拌表示，目前相關低碳混凝土產品已陸續應用於科技廠房、公辦都更、商辦大樓及公共工程等建設案場。展望未來，金崇仁表示，亞東預拌將持續攜手供應鏈夥伴、客戶及學研單位，推動循環經濟與低碳建材技術發展，深化低碳產品應用與碳管理能力，打造兼具「全循環、可固碳、高抗滲、高耐久、高抗震」特性的永續混凝土解決方案，共同建構兼具低碳、韌性與永續價值的建築環境，為台灣建築產業淨零轉型注入更多動能。