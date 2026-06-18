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永豐金飆逾7% 股價「坐3望4」 超車華南金

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金在首季法說會後，股價開高走高，買盤追價下，股價飆逾7%，不但再創掛牌新高價，繼超車玉山金後，再軋贏華南金。永豐金目前股價「坐3望4」。

永豐金股價從5月底的29元附近一路沿5日線向上，今早盤中量價齊揚，最高價來到39.65元。

永豐金總經理朱士廷昨天表示，「股價是市場行為」，他以「主人與狗比喻」，主人是基本面，狗是股價，狗要走到哪裡去？受到市場情緒和買賣行為的牽動，但狗（股價）最終要回到主人身邊。所以，經營團隊要關注主體營運表現好不好。

朱士廷仍強調，公司積極物色合適標的，只要併購能符合以下三個條件就會考慮 ：一、有助於擴張金融版圖、二、延伸業務觸角。三、提升集團綜效，永豐金策略以「審時度勢，厚積薄發」為核心，不放棄任何能強化銀行與證券核心競爭力的機會。

玉山金 華南金 永豐金

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