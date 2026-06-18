華紙打入日韓面板供應鏈 股價連拉兩根漲停、委買高掛近2萬張

華紙（1905）轉型題材持續發酵，市場看好高附加價值新材料布局逐步開花結果，激勵18日股價持續強攻，開盤旋即衝上17.1元亮燈漲停，並成功鎖在漲停價位，委買高掛近2萬張，連續兩個交易日攻上漲停板，股價同步創下4月以來新高。

市場看好，華紙近年積極擺脫傳統造紙產業成長趨緩壓力，加速切入高毛利功能性材料領域，其中布局超過10年的光電用玻璃襯紙正式進入量產階段，成功打入日本、韓國面板供應鏈，隨著今年出貨逐步放量，可望成為轉型重要突破口。

華紙近年積極推動轉型，從傳統造紙跨向高附加價值材料領域。其中投入逾10年開發的光電用玻璃襯紙，今年正式進入量產階段。總經理陳瑞和透露，目前該產品營收占比約3%，長期目標提升至5%，由於毛利率較傳統紙品高出數倍，有助優化整體產品結構。

據了解，華紙目前已成為全球第二家切入特定光電用紙市場的業者，主要供應日本、韓國面板產業鏈。由於光電產業技術門檻極高，產品必須達到100%無雜質、不掉屑，避免靜電與污染問題，公司已投入上億元資金及大量研發人力，並歷經長達10年開發，逐步從低階產品升級至高階應用。

華紙總經理陳瑞和表示，光學用玻璃襯紙過去全球合格供應商極少，公司近年持續提升品質管理能力，同時強化外購原料控管，並透過自製光學用紙漿料，成功突破技術瓶頸。目前產品已從試產進入放量階段，今年1月、3月及5月均安排生產，產品品質已趨於穩定，並開始正式出貨至客戶端。

他指出，目前主要客戶仍以日本、韓國為主，全球大型客戶約四家。雖然面板產業整體市場規模有限，短期內光電材料營收占比仍難突破一成，但因屬高毛利產品，未來對獲利貢獻將明顯優於傳統紙品。