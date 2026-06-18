快訊

世足賽／C羅連10場國際賽沒進球 主帥力挺：換下他沒意義

川普簽了、伊朗也認了！美伊初和平協議正式完成簽署

外食變貴 鼎泰豐漲5% 外界憂餐飲漲價潮

聽新聞
0:00 / 0:00

東鋼越南廠邁入收成期

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

東和鋼鐵（2006）昨（17）日舉行法人說明會，公布最新營運成果，今年第一季稅後純益12.1億元、年增逾10%，後續持續深耕高附加價值鋼材，加上越南廠進到收成期，將成為重要成長引擎。

法人表示，在鋼鐵市場仍受國際政經局勢及終端需求保守影響下，東鋼憑藉產品組合優化、成本控管及高附加價值產品布局，首季獲利逆勢成長，展現經營韌性

東鋼第1季合併營收136億元，較去年145億元略減，但營業毛利20億元，年增2%；營業利益年增4%；稅後純益12.1億元，較去年同期10.9億元成長逾一成，每股純益（EPS）1.66元，高於去年同期的1.50元。

營業毛利率由13.54%提升至14.74%，純益率由7.59%提升至8.96%。

東鋼 東和鋼鐵 韌性

延伸閱讀

國精化營收／5月2,600萬元、EPS 0.26元 高階CCL題材持續發酵

高興昌股東會／通過配發現金股利1元 今年營運將優於去年

越關越大尾…尖點股價狂飆收518元 自結5月EPS 0.79元

台郡近年轉型布局AI伺服器領域 下半年營運受關注

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。