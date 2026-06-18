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東鋼越南廠邁入收成期
東和鋼鐵（2006）昨（17）日舉行法人說明會，公布最新營運成果，今年第一季稅後純益12.1億元、年增逾10%，後續持續深耕高附加價值鋼材，加上越南廠進到收成期，將成為重要成長引擎。
法人表示，在鋼鐵市場仍受國際政經局勢及終端需求保守影響下，東鋼憑藉產品組合優化、成本控管及高附加價值產品布局，首季獲利逆勢成長，展現經營韌性。
東鋼第1季合併營收136億元，較去年145億元略減，但營業毛利20億元，年增2%；營業利益年增4%；稅後純益12.1億元，較去年同期10.9億元成長逾一成，每股純益（EPS）1.66元，高於去年同期的1.50元。
營業毛利率由13.54%提升至14.74%，純益率由7.59%提升至8.96%。
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