鄉林推雙北兩大都更案

鄉林建設（5531）昨（17）日召開股東會，董事長賴正鎰表示，台股熱錢獲利了結陸續回流房市 推升下半年房市「價穩、量回」，該公司兩岸布局穩定推進，雙北兩大都更案下半年登場。

賴正鎰說，近日股市高檔震盪引發股迷擔憂，紛紛獲利了結。

外界預料下半年起台股熱錢獲利了結回流房市，將推升下半年房市區域分化，呈現「價穩、量回」，蛋黃區表現尤其明顯。

針對鄉林今年表現，他說，雲林已完銷的預售案「鄉林雲峰」總銷26億元，今年底將完工交屋；台北中山區「鄉林中山賦」與北投「鄉林靜岡」已近完銷，且「鄉林中山賦」在明年上半年完工交屋。

今年下半年會加快台中與雙北的購地自建計畫。台北市中山區「新松町新城計畫」，已整合19個街廓，已規劃完成，近年將可分期開工。新莊及萬華兩大都更案今年第2季起接續推出，總銷約120億元。