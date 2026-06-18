聽新聞
0:00 / 0:00
鄉林推雙北兩大都更案
鄉林建設（5531）昨（17）日召開股東會，董事長賴正鎰表示，台股熱錢獲利了結陸續回流房市 推升下半年房市「價穩、量回」，該公司兩岸布局穩定推進，雙北兩大都更案下半年登場。
賴正鎰說，近日股市高檔震盪引發股迷擔憂，紛紛獲利了結。
外界預料下半年起台股熱錢獲利了結回流房市，將推升下半年房市區域分化，呈現「價穩、量回」，蛋黃區表現尤其明顯。
針對鄉林今年表現，他說，雲林已完銷的預售案「鄉林雲峰」總銷26億元，今年底將完工交屋；台北中山區「鄉林中山賦」與北投「鄉林靜岡」已近完銷，且「鄉林中山賦」在明年上半年完工交屋。
今年下半年會加快台中與雙北的購地自建計畫。台北市中山區「新松町新城計畫」，已整合19個街廓，已規劃完成，近年將可分期開工。新莊及萬華兩大都更案今年第2季起接續推出，總銷約120億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。