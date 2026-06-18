皇昌工程案量逾1,700億

皇昌營造（2543）董事長江程金昨（17）日表示，今年3月拿下總金額逾400億元之四接海事工程案，本月已開始投入，接下來在毛利較好工程案帶動下，今年營運優於去年；目前在建工程案量逾1,700億元，躍國內公共工程案最大營造廠。

皇昌營造昨股東會由董座江程金親自主持，會中承認去年財報，並通過2025年下半年每股配發1元現金股利，以皇昌昨收在46.45元，若後續順利填息，現金殖利率約2.15%；加計皇昌營造去年上半年已配發0.5元現金，總計去年每股共配發1.5元現金股利，配發率約55.76%。

江程金指出，今年底「五股交流道改善工程」、「捷運萬大線之中和到樹林段工程」兩大公共工程案完工，加上今年3月拿下總案量達428.2億元的第四天然氣接收站海事工程標案（四接）等新案後，集團手中資金運用充裕，且在毛利相對較好的工程案陸續啟動後，不僅今年營運確定優於去年，目標未來每年營運一年比一年好。

皇昌營造執行長林明照表示，今年以來，集團接連拿下包括逾400億元四接工程案後，總計至今年5月底，皇昌營造光是公共工程案量承攬金額已超過1,700億元，成為國內最大公共工程營造廠。