堤維西：2026年下半年銷售復甦

車燈大廠堤維西（1522）昨（17）日召開股東會，董事長吳國禎表示，今年下半年銷售可望復甦；大陸OEM布局進入整頓最後階段，未來將逐步發揮效益；美國OEM底特律新廠預計於第4季量產開始出貨，海、內外都好為營運增添成長動能。

堤維西創辦人吳俊佶分析，目前中國大陸汽車市場仍處於激烈競爭階段，但公司著眼長期發展需求，持續深化當地布局。轉投資的重慶OEM車燈廠去年起進行產線調整與集團資源整合，透過改善成本結構、提升生產效率及強化價格競爭力，逐步建立更具韌性的營運體質。

吳俊佶指出，未來將結合大茂堤維西及相關模具廠資源，在常州打造以中國內需市場為主的新能源電控汽車照明零組件集團，進一步強化大陸市場布局。隨著中國汽車產業歷經長時間調整後，預期明年內需市場有望逐步回溫，公司也已提前建置省人化、自動化生產體系，全面提升產能與生產效能，搶攻新能源車長期發展商機，相關效益將逐步反映在營收與獲利表現上。

堤維西股東會通過每股配發現金股利1.2元。在AM市場方面，吳國禎表示，面對市場快速變化，公司持續整合集團內外部資源，提升產品品質與成本競爭力，並積極推動產品認證作業，擴大產品群布局。

其中，持續增加CAPA認證數量、加速車燈產品認證進度，以及提升新品開發效率，縮短產品上市時程，藉此搶占市場先機。

OEM業務方面，公司則持續深化中國大陸、東南亞及北美市場布局，透過跨公司管理機制，整合客戶、技術、人力與供應商資源共享，提升整體競爭力，擴大市場占有率。