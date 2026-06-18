大東電發債20億 拚接單

大東電（1623）昨（17）日召開股東會，由董事長林志明主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利8元，林志明指出，近年積極布局半導體大廠供應鏈與AI資料中心，已在亞利桑那州成立辦公室，產品目前正在取得認證。

另，為了因應未來的接單擴產需求及償還銀行借款，大東電董事會決議，發行上市以來國內第一次無擔保轉換公司債，發行總金額為20億元，每張面額10萬元，發行價格將依票面金額之100.5％發行，為接下來的接單提供後盾。

林志明指出，近年亦積極投入儲能電纜與高壓直流電纜的創新研發，推動充電樁產品普及，助力台灣新能源基礎建設升級。公司於2025年已順利完成環保型海巴隆電纜及儲能等產品研發，未來將持續投入充電樁電纜、高壓直流（陸地）輸電電纜的開發，全面搶攻綠能商機。