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興富發股東會／華豐橡膠前總經理王嶠奇 接任興富發董座

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

興富發（2542）17日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利4元，另，董事全面改選，由新任董事長為王嶠奇，過去曾是華豐橡膠總經理

今日董事改選，新任者為天圓投資代表人鄭欽天、潤盈投資代表人王嶠奇、天圓投資代表人鄭秀慧、潤盈投資代表人范華軍，獨立董事為侯彩鳳、陳大鈞、郭雅芳。

興富發表示，今年到未來五年都進入完工高峰，今年完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等。2027年743.38億元，2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

展望未來，興富發表示，持續採取住宅、商辦雙引擎模式，其中在商辦布局上，啟動「租售並進」策略，也就是說，部分將先以商辦出租為主，以維持長期的現金流，後續也可以透過出售獲得處分利益。

興富發 總經理

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