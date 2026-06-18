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泓德能源澳洲布局報捷
太陽能系統廠泓德能源（6873）澳洲布局再傳捷報，旗下ZEBRE平台南澳Dartmoor儲能案場取得南澳政府穩定能源可靠性機制（FERM）首輪長效儲能標案，助攻營運成長。
Dartmoor儲能案場為泓德能源在南澳推進的重點長效儲能項目，預計2028年達到可施工階段，案場規模達144MW／576MWh。泓德能源指出，本次取得FERM標案後，將透過南澳政府設計的長期合約機制，提升收益穩定性、資產價值與融資可預期性。
據悉，FERM聚焦採購長時間可調度容量，要求得標案場在電力供需吃緊、系統壓力升高時，提供可連續至少八小時放電的穩定支援。隨著澳洲燃煤電廠加速退役、再生能源占比持續提升，電網對可於夜間或再生能源出力不足時提供穩定支援的長效儲能需求快速升高。
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