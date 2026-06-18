佳格三引擎衝成長曲線

佳格（1227）昨（17）日召開股東會，公司表示，未來將聚焦在「專業營養、日常營養補給與機能保健」三大發展主軸，並逐步拓展醫療與專業通路，打造下一階段成長曲線。

佳格表示，公司秉持創新核心價值，推動品牌精準溝通與產品價值升級，品類發展聚焦健康營養轉型。強化基礎研究能力、產品配方進化、生產製程技術精進，滿足全齡消費者對健康、營養與便利的需求。

展望未來，佳格將聚焦三大發展主軸。首先，在專業營養領域，透過高蛋白營養配方與認證產品布局，回應高齡化社會對體力與肌力維持、及疾病營養照護等需求；其次，在日常營養補給領域，深化穀物、油品與乳飲品等核心品類，滿足消費者對生活飲食健康化的期待；第三，在機能保健領域，除持續開發保健飲品及錠劑膠囊的產品外，亦獨家引進日本革命性胺基酸Amino L40等國際級機能功效成分。