高興昌股東會／通過配發現金股利1元 今年營運將優於去年

高興昌（2008）17日股東會，通過配發現金股利1元；受惠鋼價上漲、高科技建廠等利多因素，內銷鋼管接單穩健成長，今年產銷獲利表現將優於去年。

高興昌指出，雖然全球鋼鐵產業仍面臨需求疲弱、國際貿易保護主義升溫及產能過剩等挑戰，但受惠於國內重大工程推動、電子廠持續擴建及鍍鋅鋼管需求穩定成長，預估今年鋼管銷售量可望年增約16%，成為重要支撐。

根據預算資料，高興昌預估今年鋼管銷售量約4.8萬公噸，比去年的4.2萬公噸增加6746公噸，因此後續經營重心持續聚焦於鋼管市場，提升高附加價值產品比重，降低低毛利流通產品占比，有助改善整體獲利結構。

高興昌表示，未來國際鋼鐵市場雖然仍充滿挑戰，同時有利多因素。包括中國大陸持續推動鋼鐵產能管控及出口限制措施，涉及超過300項鋼鐵產品，加上美國232條款及鋼鋁關稅政策持續影響全球貿易流向，使各國鋼廠紛紛調整產能配置。在鋼廠成本壓力仍居高不下的情況下，全球主要鋼廠近年陸續啟動減產計畫，有助改善供需失衡問題。

此外，隨著各國推動碳中和及減碳政策，鋼鐵產業供給端將逐步受到約束，長期有利於市場秩序改善。若全球鋼鐵供需結構持續調整，未來鋼價可望逐步獲得支撐，產業景氣也有機會自低檔回升。

高興昌指出，房地產景氣降溫、建商推案保守及部分廠房建設進度遞延，使鋼構、鋼管、螺絲線材及鍍面產品需求表現平穩，但與其他鋼鐵產品相比，高興昌所專注的鋼管市場仍擁有相對穩定需求。

尤其在國內重大公共工程持續推進下，包括能源建設、天然氣管線、水資源工程及交通建設等專案，均帶動鋼管需求增加。此外，台灣半導體及電子產業持續擴廠投資，包括科技園區、先進封裝廠及資料中心建設，也進一步帶動鍍鋅鋼管需求成長，高興昌內銷鋼管接單狀況維持良好，鍍鋅鋼管需求持續成長，成為今年營運優於去年的主要關鍵。