永豐金法說會／看央行升息機率低 朱士廷：維持謹慎作法可能性較高

永豐金（2890）17日舉行法人說明會，面對市場高度關注台灣央行18日理監事會是否可能升息？永豐金總經理朱士廷表示，央行一向秉持謹慎原則，不論升息或降息都相當謹慎，永豐金對央行決策有信心。預估明天調整利率的機率並不高。

對於部分金融同業預期央行可能升息的看法，朱士廷則表示「尊重」，但從目前整體經濟與金融環境觀察，央行延續審慎態度的機率較大。

談及總體經濟展望，朱士廷指出，目前景氣維持「樂觀中帶有謹慎」的基調。在AI浪潮持續推動下，全球科技產業景氣維持熱絡，美國費城半導體指數及台灣資本市場表現均相當強勁，尤其以AI產業鏈為核心的科技企業基本面依然穩健，包括台積電（2330）等指標企業皆持續受惠於AI需求成長。

他表示，從基本面來到目前為止都相當好，台積電若持續看好，每年30%獲利往上走，將成為支撐台股指數有力的力道。不過，除了基本面之外，資金面變化值得密切關注。近期市場討論熱烈的「四貸同堂」現象，資金緊俏到底會對股市有什麼影響，值得進一步觀察。