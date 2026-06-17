東鋼法說會／深耕高附加價值鋼材 強化智慧低碳製程提升競爭力

東和鋼鐵（2006）17日舉行法人說明會，公布最新營運成果，今年第1季稅後純益12.1億元、年增逾10%。法人表示，在鋼鐵市場仍受國際政經局勢及終端需求保守影響下，東鋼憑藉產品組合優化、成本控管及高附加價值產品布局，首季獲利逆勢成長，展現經營韌性。

東鋼第1季合併營收136億元，較去年145億元略減，但營業毛利20億元，年增2%；營業利益年增4%；歸屬母公司業主淨利12.1億元，較去年同期10.9億元成長逾一成，每股稅後純益EPS1.66元，高於去年同期的1.50元。營業毛利率由13.54%提升至14.74%，純益率由7.59%提升至8.96%。

股利政策方面，東鋼近四年現金股利分別為3.5元、4.2元、4元及4.3元，展現穩健配息能力，是兼具收益與成長特性的鋼鐵股。

東鋼表示，持續看好國內公共工程、科技建廠及都更危老重建需求，台灣鋼筋需求量近年維持在600萬公噸以上水準，2025年達644萬噸，顯示國內建築市場仍具基本支撐力。

目前東鋼在台灣擁有桃園廠、苗栗廠及高雄廠（含嘉興與大業場區）三大基地，鋼筋年產量持續維持高檔，今年至5月鋼筋產量57萬公噸。

型鋼市場方面，國內H型鋼需求2025年達100.8萬公噸，生產量約92.4萬公噸，需求仍高於供給，反映大型廠辦、科技廠房及公共建設持續推動下，結構鋼材市場維持穩定，東鋼H型鋼將持續受惠於半導體、高科技及綠能建設投資。

海外布局方面，東鋼越南子公司THSVC軋鋼廠近年逐步穩定運作，越南建築用鋼需求量2025年已達1,176萬公噸，創歷史新高；今年前四月需求量達480萬公噸，顯示越南基礎建設與房建市場仍具長期成長潛力。

東鋼越南廠煉鋼年產能100萬公噸、軋鋼年產能60萬公噸，主要供應鋼筋、線材及小型鋼。受惠於越南國內市場建築用鋼需求逐年增長，越南廠今年1至5月生產 8.8萬公噸、銷售8.2萬公噸，成為東鋼開拓東南亞基建商機的重要引擎。

展望後市，雖然宏觀經濟環境仍有不確定性，東鋼表明深耕高附加價值鋼材，並積極透過智慧製造與低碳製程優化，蓄勢應對全球碳關稅挑戰，為股東創造長遠的永續價值。