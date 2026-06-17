永豐金法說會／超車玉山金！股價創下36.8元新天價 朱士廷稱「可敬的對手」

永豐金（2890）17日舉行法說會，總經理朱士廷一開始致詞就開心表示，今天永豐金股價創下36.8元歷史新天價。被問到永豐金股價超過玉山金（2884），朱士廷稱讚玉山金是「可敬的對手」，永豐金目前股價淨值比約1.9倍多，代表市場對永豐金的認同。

至於後市股價會不會再漲？朱士廷說，「股價是市場行為」，他以「主人與狗比喻」，主人是基本面，狗是股價，狗（股價）圍繞主人（基本面）活動，最終回到主人身邊。

朱士廷表示，經營團隊的核心責任在於強化公司基本面和營運表現，股價屬市場行為，公司尊重市場機制，不會在法說會上評論股價。 只要公司維持良好營運表現，市場最終會給予公正且合理的價值評估。