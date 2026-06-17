快訊

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

雷雨當空擾航班！松山機場暫停地面作業 部分班次恐延誤

年虧達3億創歷年新高？華視不忍了 怒發聲明財務狀況全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

冠星股東會／現金殖利率逾4.4% 世足開跑帶動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

冠星-KY（4439）17日召開股東常會，董事長林錦茂表示，世足熱度，帶動運動品牌動能，Adidas及Puma兩大運動品牌合計占公司近期營收逾4成，未來積極推動由單一布料供應商轉型為垂直整合的策略方向，進行整合。

冠星-KY股東會通過每股配發現金股利4元，以16日收盤價90.4元計算，現金殖利率約4.4%，已連續多年維持五成以上股利發放率。

2026年世界盃足球賽，商機規模上看110億美元，全球運動品牌提前展開備貨，帶動台灣紡織供應鏈布料及成衣訂單增溫。冠星-KY 5月營收約7.9億元，年增15.56%；累計前五月合併營收約32.9億元，年增8.36%，客戶訂單穩定持續成長。

除兩大運動品牌外，Gap集團第1季亦占冠星-KY營收34%。公司與Gap合作逾15年，目前為其短纖面料最大供應商，長期建立的供貨信任度與交期品質，構成冠星在國際品牌客戶的核心競爭優勢。

林錦茂表示，在全球供應鏈破碎化趨勢下，冠星完成越南、柬埔寨自有工廠布局，越南廠正式投產後月均產能已提升至200萬磅，未來將持續提升產能，就地生產的快速反應能力有效降低物流成本與交期風險。2025年新增美系客戶出貨占比已達營收7%，客戶多元化策略持續推進。

冠星-KY長期聚焦高品質棉混紡針織布料，並積極推動由單一布料供應商轉型為垂直整合一站式服裝解決方案提供者的策略方向，透過向下游成衣製造端的延伸，期待提升附加價值與競爭門檻。

營收 運動 品牌

延伸閱讀

冠星通過配息4元 看好世足效應激勵今年營運

王品股東會／超額配發16.11元現金股利 股東超滿意

士電股東會／從CoWoS到AIDC全吃到！外銷成長超乎預期

允強股東會／通過配發現金股利1元 土耳其廠進到收成期後市俏

相關新聞

11進11出！009803大換股名單曝光…剔除富邦金、玉山金、納元大金 加重價值因子

009803進行半年一次的「定審換股」，本次11檔成分股調整正式生效，剔除富邦金、玉山金等股。新成分股聚焦AI供應鏈及太空通訊，並加重價值因子，以掌握成長與收益機會。

AI狂潮下存股變價值陷阱？楚狂人點「股息是鐵、價差是水」：高股息ETF虛胖追買小心

台股近期在AI題材帶動下劇烈震盪，大盤屢創新高卻也伴隨急跌，讓許多錯過半導體與科技股波段的傳統存股族，產生強類的「相對剝奪感」。 不少堅守傳產、金融或內需股的投資人甚至開始質疑，存股是否已淪為價值陷阱？對此，楚狂人邀請存股總編謝富旭老師，針對AI當道的台股市場，深度剖析投資人究竟該盲目追求資產快速飆升，還是應老實建立長期的複利系統。

傳統高股息自我設限？阿格力評主動式00400A：打破殖利率天花板科技動能全吃

阿格力分析指出，被動式高股息ETF易因殖利率自限而影響長期回報。相較之下，國泰主動動能高息ETF（00400A）以科技股為主，打破傳統框架，並實現快速成長，適合追求現金流的投資者。

00918股息1.26元今最後買進日！近一月報酬26.71％…展現「會配更會漲」的實力

大華優利高填息30（00918）近一個月報酬率高達26.71%，成為87檔台股主被動式ETF中表現最佳的。主要受惠於國巨（2327）股價飆升，00918亦於18日除息，每單位配息1.26元，17日為最後買進日。

正二長期穩贏0050？清流君用歷史回測數據：中間波動耗損直接吃掉大半報酬

正二ETF並非長期穩贏0050，清流君透過歷史回測數據指出，中間波動耗損影響報酬，估算最終成果僅為理論值的56%。此研究揭示了正二在追求兩倍獲利的路徑相依性，需謹慎判斷。

兼差報明牌代價超大！竹科工程師獲利76萬換百萬罰單 網：一堆財經網紅賣課有照嗎？

新竹一名工程師經營非法投顧群組，收取會員費76萬元，被判6個月徒刑及100萬罰金。法院認定其未取得合法資格，該事件引發網友討論財經網紅的收費標準與監管問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。