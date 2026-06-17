冠星股東會／現金殖利率逾4.4% 世足開跑帶動能

冠星-KY（4439）17日召開股東常會，董事長林錦茂表示，世足熱度，帶動運動品牌動能，Adidas及Puma兩大運動品牌合計占公司近期營收逾4成，未來積極推動由單一布料供應商轉型為垂直整合的策略方向，進行整合。

冠星-KY股東會通過每股配發現金股利4元，以16日收盤價90.4元計算，現金殖利率約4.4%，已連續多年維持五成以上股利發放率。

2026年世界盃足球賽，商機規模上看110億美元，全球運動品牌提前展開備貨，帶動台灣紡織供應鏈布料及成衣訂單增溫。冠星-KY 5月營收約7.9億元，年增15.56%；累計前五月合併營收約32.9億元，年增8.36%，客戶訂單穩定持續成長。

除兩大運動品牌外，Gap集團第1季亦占冠星-KY營收34%。公司與Gap合作逾15年，目前為其短纖面料最大供應商，長期建立的供貨信任度與交期品質，構成冠星在國際品牌客戶的核心競爭優勢。

林錦茂表示，在全球供應鏈破碎化趨勢下，冠星完成越南、柬埔寨自有工廠布局，越南廠正式投產後月均產能已提升至200萬磅，未來將持續提升產能，就地生產的快速反應能力有效降低物流成本與交期風險。2025年新增美系客戶出貨占比已達營收7%，客戶多元化策略持續推進。

冠星-KY長期聚焦高品質棉混紡針織布料，並積極推動由單一布料供應商轉型為垂直整合一站式服裝解決方案提供者的策略方向，透過向下游成衣製造端的延伸，期待提升附加價值與競爭門檻。