佳格股東會／40周年啟動新成長引擎！三大營養事業衝刺健康商機

佳格（1227）17日召開股東會，公司表示，佳格未來將聚焦在「專業營養、日常營養補給與機能保健」三大發展主軸，並逐步拓展醫療與專業通路，打造下一階段成長曲線。

佳格表示，公司秉持創新核心價值，持續推動品牌精準溝通與產品價值升級，品類發展聚焦健康營養轉型。同步強化基礎研究能力、產品配方進化、生產製程技術精進，致力於滿足全齡消費者對健康、營養與便利的多元需求。

展望未來，佳格將聚焦三大發展主軸。首先，在專業營養領域，透過高蛋白營養配方與認證產品布局，回應高齡化社會對體力與肌力維持、及疾病營養照護等需求；其次，在日常營養補給領域，深化穀物、油品與乳飲品等核心品類，滿足消費者對生活飲食健康化的期待；第三，在機能保健領域，除持續開發保健飲品及錠劑膠囊的產品外，亦獨家引進日本革命性胺基酸Amino L40等國際級機能功效成分，聚焦代謝、行動力與心血管等關鍵健康議題。

今年適逢佳格成立40周年，集團以『創造狀態很好的自己』為核心主軸，持續推動創新與轉型，打造下一階段成長曲線。在通路策略上，除深化既有通路夥伴關係，並強化電商經營外，亦逐步拓展醫療與專業通路，強化與消費者日常健康需求的連結。此外，佳格結合ESG永續行動，在原物料管理、製程節能減碳與營養教育等面向投入更多資源，期望在穩健成長營收與獲利的同時，也為社會及環境創造長期正向影響。

佳格前五月營收達新台幣119.84億元，較去年同期成長8.21%；5月單月合併營收為22.82億元，年增5.44%。在產品結構優化、品牌經營深化、及全通路布局帶動下，整體營運持續穩健成長，展現健康營養產業領導品牌經營韌性。