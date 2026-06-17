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士電股東會／從CoWoS到AIDC全吃到！外銷成長超乎預期

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
士電總經理郭約瑟（右）與程相智（左）。記者朱曼寧／攝影
士電總經理郭約瑟（右）與程相智（左）。記者朱曼寧／攝影

士電（1503）17日召開股東會，董事長許育瑞因公務不克出席，改由常務董事謝漢章主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5元。士電總經理郭約瑟、程相智會後受訪表示，AI電力需求大爆發，預期今年外銷營收可望年增三成，超乎過去兩成的目標，全年營收、獲利可望雙位數成長，續創新高。

郭約瑟表示，從外部景氣來看，今年到下半年都對重電產業還是相當好，尤其是AI產業發展下，國內晶圓廠、封裝廠、記憶體廠、ABF載板廠、PCB廠等皆如火如荼的擴廠，這些都是士電很重要的客戶來源，在擴廠強勁下，也增添對電力設備的動能。

另一方面，台電在強韌電網計畫也愈來愈積極，輝達執行長黃仁勳不斷談論到電力對算力的重要性，總統賴清德也計畫邀請黃仁勳參訪電廠，未來電力公司一定會加強力道。

郭約瑟表示，士電持續取得台電訂單，包括變壓器、電抗器、STATCOM等，其中已經取得STATCOM南科、龍潭兩案，總金額各約20億元左右，其中南科已經執行一半，配合電力公司時程，預期下半年將有約10億元的訂單可認列。

針對AI資料中心建置帶來的商機，郭約瑟表示，士電在國內的AIDC掌握度相當高，目前已經取得多筆訂單，且已經簽署NDA（保密協議），主要是AIDC一定會尋找最可靠的產品，與低價產品不太一樣，而士電在半導體市占率約七成，也有一定的利基。

外銷方面，今年同樣亮點十足，郭約瑟表示，公司在北美市場的掌握度也愈來愈好，北美外銷訂單上，其中AIDC訂單就占比達30%，今年外銷營收比重可從去年15~20％，拉高到25％，預期外銷營收成長夠可望成長30％，超乎原先年增20％的預期。

產能上，士電T4廠瞄準美國AIDC建設商機，主要以生產230、345kv等中大型變壓器為主，第一期預計2027年9月投產，2028年全面量產，T4加入後整體產能將再提升三分之一。

至於士電目前除供貨先進封裝CoWoS器材外，先前打入AI伺服器液冷散熱系統設備用器材，主要出貨伺服電機、控制器驅動器，郭約瑟表示，訂單已經陸續貢獻營收，

展望未來，郭約瑟、程相智均表示，重電產業海、內外皆美，尤其在北美基礎建設、AI電力需求大爆發下，未來五到10年仍是相當好，下半年樂觀看待，今年營運可望持續創下歷史新高的紀錄。

士電 CoWoS 營收

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