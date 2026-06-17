快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

王品股東會／超額配發16.11元現金股利 股東超滿意

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品今日召開股東會由董事長陳正輝主持。王品／提供
王品今日召開股東會由董事長陳正輝主持。王品／提供

王品（2727）17日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前五月的合併營收提前突破百億大關達107億元，全年可望順利超越200億元。　

王品2025年合併營收達234.5億元，年增5.21%，連續3年突破新台幣200億大關，創集團營收新紀錄。稅後淨利13.3億元，EPS 16.02元，連續三年賺逾1.5個股本。為回饋股東支持，超額配發現金股利16.11元，配發率100.56%，也寫下掛牌以來新高。　

展望2026年，陳正輝表示，台灣事業群將專注做三件事：第一是將品牌做強：將努力做好20個旗下品牌，讓具競爭力的品牌在該賽道做到市場第一名，才能長期發展。其次是將會員做深：目前王品瘋美食APP已有580萬會員，相當於全台四分之一人口，並且是高含金量、消費能力高的人群，對於王品營收貢獻達55%，希望透過提供更好的體驗與競爭力，提升會員的品牌黏著度與回購頻次，帶來更多業績貢獻。第三是將供應鏈做精，由於王品多數餐點和牛肉有關，進口量也高居全台之冠，掌握牛肉的進口、加工，有助未來發展相關品牌。其次是所有餐飲必備的蔬果供應鏈，從採購到加工、截切都做精，以支持王品未來發展。　　

關於大陸事業群，陳正輝表示，該市場擁有全世界最競爭的餐飲業，存活都很困難，王品已經找到發展的方式，從三個方向：高品質、高性價比與高「顏值」全面競爭，從菜色設計、餐廳軟硬裝潢、供應鏈能力到經營體質均需要做到最好，王品透過一系列的改革，調整有成，營收每月成長，至今已連續8季獲利，看好大陸事業群持續成長，日前也已公告大陸事業群「合品」分拆上市規劃。　　

王品再度發放總價值達3,000元的「王品股東大禮包」，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，股東只需透過「王品瘋美食APP」即可一鍵領取。

此次王品集團股東會同時進行董事改選，兩位新任獨董為前工業策進會產業情報研究所（MIC）所長詹文男，資深會計師陳慧銘。王品股東會平和順利，全程歷時39分鐘就圓滿結束。有股東表示，這幾年王品表現非常優異，連續三年的EPS都超過15元，對股東來說，股價沒有大起大落的表現，不需要擔心股市的暴漲暴跌，是非常高額且穩定的投資標的。法人預估，2026年因連假多，股市表現優異帶動消費潮，王品前5個月營收已經提前突破100億元大關，今年全年營收可望順利突破200億元。

王品 股利 營收

延伸閱讀

冠星通過配息4元 看好世足效應激勵今年營運

越關越大尾…尖點股價狂飆收518元 自結5月EPS 0.79元

穎崴股東會行情升溫 股價重返萬元關卡以上

達運股東會／配發0.25元現金股利 順利完成董事全面改選作業

相關新聞

AI狂潮下存股變價值陷阱？楚狂人點「股息是鐵、價差是水」：高股息ETF虛胖追買小心

台股近期在AI題材帶動下劇烈震盪，大盤屢創新高卻也伴隨急跌，讓許多錯過半導體與科技股波段的傳統存股族，產生強類的「相對剝奪感」。 不少堅守傳產、金融或內需股的投資人甚至開始質疑，存股是否已淪為價值陷阱？對此，楚狂人邀請存股總編謝富旭老師，針對AI當道的台股市場，深度剖析投資人究竟該盲目追求資產快速飆升，還是應老實建立長期的複利系統。

傳統高股息自我設限？阿格力評主動式00400A：打破殖利率天花板科技動能全吃

阿格力分析指出，被動式高股息ETF易因殖利率自限而影響長期回報。相較之下，國泰主動動能高息ETF（00400A）以科技股為主，打破傳統框架，並實現快速成長，適合追求現金流的投資者。

00918股息1.26元今最後買進日！近一月報酬26.71％…展現「會配更會漲」的實力

大華優利高填息30（00918）近一個月報酬率高達26.71%，成為87檔台股主被動式ETF中表現最佳的。主要受惠於國巨（2327）股價飆升，00918亦於18日除息，每單位配息1.26元，17日為最後買進日。

正二長期穩贏0050？清流君用歷史回測數據：中間波動耗損直接吃掉大半報酬

正二ETF並非長期穩贏0050，清流君透過歷史回測數據指出，中間波動耗損影響報酬，估算最終成果僅為理論值的56%。此研究揭示了正二在追求兩倍獲利的路徑相依性，需謹慎判斷。

兼差報明牌代價超大！竹科工程師獲利76萬換百萬罰單 網：一堆財經網紅賣課有照嗎？

新竹一名工程師經營非法投顧群組，收取會員費76萬元，被判6個月徒刑及100萬罰金。法院認定其未取得合法資格，該事件引發網友討論財經網紅的收費標準與監管問題。

日銀升息⋯日股卻沒動！網曝「資金早已布局」真正焦點仍在聯準會

日本央行（日銀）宣布將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，消息一出隨即在PTT股板引發熱議。不過與部分投資人預期不同的是，日圓匯率及日股並未出現劇烈波動，讓不少網友直呼「完全沒反應」。討論焦點除了升息本身，也延伸至日本通膨、日圓貶值以及未來聯準會政策方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。