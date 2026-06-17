東陽股東常會／看好銷美關稅調降至15% 效益下半年發威

台股近期在AI題材帶動下劇烈震盪，大盤屢創新高卻也伴隨急跌，讓許多錯過半導體與科技股波段的傳統存股族，產生強類的「相對剝奪感」。 不少堅守傳產、金融或內需股的投資人甚至開始質疑，存股是否已淪為價值陷阱？對此，楚狂人邀請存股總編謝富旭老師，針對AI當道的台股市場，深度剖析投資人究竟該盲目追求資產快速飆升，還是應老實建立長期的複利系統。

2026-06-17 12:07