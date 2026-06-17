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士電：布局綠能轉型及統包工程 看好AI重電應用

中央社／ 新竹17日電

重電廠士電今天舉行股東會，通過每股配發現金股息新台幣5元，並改選董事。士電表示，今年持續布局綠電、儲電、節電等能源轉型商機，爭取風能光電儲能、交通及公共工程，以及台電強韌計畫統包工程，拓展北美、歐洲、中東、東南亞等外銷市場。

展望今年整體市況，士電指出，人工智慧AI議題發酵，帶動半導體和電子等產業景氣，政府持續推動電網強韌、綠能相關及軌道及交通等建設，銷售可望持續走強。

在海外市況，士電指出，受到美國AI需求、國內企業擴大海外投資等影響，電力需求增加，有利電力配電類產品外銷美國市場。

士電指出，人工智慧AI與高效能運算應用深化，帶動電子資通訊供應鏈蓬勃發展，重電產業動能強勁，加上台電「強化電網韌性建設計畫」邁入執行高峰，以及國際科技巨擘與台商擴建資料中心，催生龐大電力基礎設施需求。

士電表示，營運可持續受惠全球能源轉型、電網更新趨勢、資料中心擴展建置計畫，輸配電變壓器成為關鍵資源，接單動能強勁，北美、日本及東南亞外銷訂單顯著成長，其中美國科技巨頭投資AI訓練與資料中心規劃，未來5至10年美國市場需求將持續快速成長，未來將加速取得歐美高壓電、大容量設備國際認證，轉型為國際級供應商。

士電 能源 中東

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