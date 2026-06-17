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和平快來了！航空股展翅高飛 長榮航爆量大漲
美國與伊朗將簽署和平協議，國際油價應聲回落，對航空產業而言成本降低，有助毛利提升，加上美國對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，全球供應鏈出現提前出貨潮，航空股17號出量飆漲，長榮航（2618）盤中大漲約8%，台灣虎航（6757）一度攻上漲停，華航（2610）上漲逾3%。
市場分析，美伊若達成和平協議，不僅有助於穩定中東局勢，也可降低全球能源供應中斷風險，且布蘭特原油已連五天走跌，並跌破每桶80美元。
法人表示，油價下跌直接減輕航空公司最沉重的燃油成本負擔，航空燃油價格已自高點回落52%以上，有利航空股毛利率自第3季起顯著回升及獲利修復。
此外，美國對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，全球供應鏈急著提前出貨。
航空物流業者分析，台灣至美西空運價格自2025年均價維持200元以上，進入2026年，淡季價格依然穩守200元關卡，現在美國關稅期限逼近，全球貨主加速拉貨，北美線更來到每公斤330元左右，顯示市場需求強勁。
AI出貨則持續強勁，法人指出，今年貨運幾乎沒有淡季，桃園機場出口貨量年成長22%，貨運提升幅度高於燃油上漲對成本的影響，加上客機改裝貨機計畫將於年底啟動，有助長榮航貨運運能進一步強化。
長榮航今以40.35元開出，盤中大漲約8%，一度衝高至43.3元，創近1年新高。台灣虎航則一度攻漲停，但漲停打開，盤中上漲逾5%，華航漲逾3%，星宇航空漲逾1%。
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