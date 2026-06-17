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東陽通過每股配息5元 看美關稅降有助產業競爭

中央社／ 台北17日電

汽車零配件廠東陽今天在台南舉行股東會，通過盈餘分配現金股利每股5元，並順利改選董事7席（含3席獨立董事），東陽表示，銷往美國關稅降至15%，台灣汽車零組件業者與主要競爭對手國，回到較公平競爭基礎。

展望未來營運，東陽指出，汽車零組件銷美關稅政策拍板定案，加上中東戰事有望平息，不確定因素逐步消除，市場需求回穩，客戶拉貨節奏可望回歸正常，帶動下半年整體接單表現，產業發展可回到正常成長軌道。

東陽表示，將持續強化核心競爭力，提升永續成長競爭力。

因應未來成長契機，東陽指出，今年積極展開各項計畫，在技術方面擴張原廠委託製造（OEM）與售後市場維修件（AM）研發人才，並跨足車電應用，鎖定新產品及模具開發。

在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）方面，東陽規劃投入新台幣近2億元增設環保設備，導入人工智慧（AI）助理，提升人力資源運用效率。

在產能布局，東陽表示，台南科工廠、七股廠建廠將陸續到位，新市廠依原定計畫持續推進，強化整體產銷布局，因應未來3至5年營運成長動能。

台美今年1月簽署投資MOU，台灣成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家。美國政府在5月底公告台美投資MOU中載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，自5月1日起生效，其中包含汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。

東陽 關稅 中東

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