冠星通過配息4元 看好世足效應激勵今年營運

台股頻頻上漲，不少人靠著投資讓資產翻倍。一名網友在Dcard發文表示，身邊朋友3年前僅有400萬元本金，透過槓桿型投資工具操作，短短3年累積獲利達2000萬元，甚至因此辭去工作，讓他好奇「這真的有可能嗎？」貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為在近年大多頭行情下並非天方夜譚，但也有人提醒，能夠看到成功案例，往往是因為失敗的人早已默默退場。

2026-06-17 08:55