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冠星通過配息4元 看好世足效應激勵今年營運

中央社／ 台北17日電

紡織廠冠星-KY 2025年擺脫營運谷底，年營收新台幣70.02億元，年增29.2%；歸屬母公司淨利2.94億元，比2024年大幅成長3.47倍，每股稅後純益7.73元，今天股東會通過每股配發現金股息4元。

2026年冠星延續營運動能，第1季歸屬母公司淨利9871萬元，年增26.4%，單季每股純益2.59元。

冠星董事長林錦茂今天表示，最近世界盃足球賽正在美、加、墨同步開踢，帶動運動品牌的市場熱度與營運動能，冠星包括愛迪達（Adidas）與Puma等2大國際運動品牌客戶，合計占冠星營收比重已突破4成，有望激勵今年營運。

此外，冠星與美國知名服飾集團GAP合作逾15年，雙方建立長期供貨信任度與交期品質，目前冠星為GAP集團的短纖面料最大供應商，今年第1季，GAP集團占冠星營收比重達34%，成為冠星營運另一支柱。

冠星2024年營運摔落谷底，全年每股純益1.73元，對照公司2019年掛牌後，連續5年賺進超過1個股本，差距相當大。林錦茂說明，2024年確實是公司成立以來最艱困的1年，主因越南新廠剛開廠，未能達規模經濟。

經過一段時間磨合，如今越南廠對冠星而言，已從阻力變成助力。林錦茂今天表示，在全球供應鏈破碎化趨勢下，冠星陸續完成越南、柬埔寨自有工廠布建，越南廠月均產能已提升至200萬磅，未來產能將持續提升，憑藉就地生產的快速反應能力，降低物流成本與交期風險。

另方面，林錦茂表示，冠星長期聚焦高品質棉混紡針織布料，並逐漸從單純的布料供應商，延伸到下游成衣生產，轉型為垂直整合的一站式服裝解決方案提供者，期望藉此築高附加價值與競爭門檻。

愛迪達 營收 新台幣

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