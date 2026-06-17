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堤維西股東會／董事長吳國禎：三劍齊發看好下半年營運成長動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全球AM（售後維修）車燈大廠堤維西17日召開股東會。黃淑惠攝
全球AM（售後維修）車燈大廠堤維西17日召開股東會。黃淑惠攝

全球AM（售後維修）車燈大廠堤維西（1522）17日召開股東會，董事長吳國禎表示，依據國內外市場需求預估，今年下半年銷售可望復甦；大陸OEM布局進入整頓最後階段，未來將逐步發揮效益；美國OEM底特律新廠預計於第4季量產開始出貨，為營運增添成長動能。

堤維西創辦人吳俊佶分析，目前中國大陸汽車市場仍處於激烈競爭階段，但公司著眼長期發展需求，持續深化當地布局。轉投資的重慶OEM車燈廠去年起進行產線調整與集團資源整合，透過改善成本結構、提升生產效率及強化價格競爭力，逐步建立更具韌性的營運體質。

他指出，未來將結合大茂堤維西及相關模具廠資源，在常州打造以中國內需市場為主的新能源電控汽車照明零組件集團，進一步強化大陸市場布局。隨著中國汽車產業歷經長時間調整後，預期明年內需市場有望逐步回溫，公司也已提前建置省人化、自動化生產體系，全面提升產能與生產效能，搶攻新能源車長期發展商機，相關效益將逐步反映在營收與獲利表現上。

堤維西股東會通過每股配發現金股利1.2元。在AM市場方面，吳國禎表示，面對市場快速變化，公司持續整合集團內外部資源，提升產品品質與成本競爭力，並積極推動產品認證作業，擴大產品群布局。其中，持續增加CAPA認證數量、加速車燈產品認證進度，以及提升新品開發效率，縮短產品上市時程，藉此搶占市場先機。

OEM業務方面，公司則持續深化中國大陸、東南亞及北美市場布局，透過跨公司管理機制，整合客戶、技術、人力與供應商資源共享，提升整體競爭力，擴大市場占有率。

吳國禎進一步表示，受惠CAPA認證數量持續增加，堤維西去年營收創下歷史新高。今年除維持既有AM車燈競爭優勢外，也積極開發燈類衍生產品，推動產品多元化布局，藉此提升整體營收規模與獲利能力。

因應智慧車輛與電子化趨勢，公司同步投入智能燈具、電子控制系統及電控技術研發，持續強化車燈光學、機構設計專利及產品造型創新，確保技術領先地位。

將持續鞏固全球AM車燈市場領導地位，推動北美CAPA產品營收成長，並強化歐洲及其他地區市場產品競爭力，同時密切關注美國關稅政策變化及其可能帶來的影響，適時採取因應措施。

此外，隨著全球供應鏈重組趨勢持續，公司也將加速發展OEM業務，透過AM與OEM雙引擎並進策略，持續推升營收與獲利成長，並提升面對外部市場變化的抗風險能力。

堤維西117日召開股東會董事長吳國禎對於今年營運展望有信心。黃淑惠攝
堤維西117日召開股東會董事長吳國禎對於今年營運展望有信心。黃淑惠攝

中國大陸 大陸 價格

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